FOTO: Rus Anatoly zvečňuje kresby na telách Slovákov: Aké TETOVANIA sú aktuálne TOP? Mladý tatér v rozhovore prezradil nielen to, čo tetuje najradšej. Koľko rokov mal jeho najstarší zákazník? 21. máj 2022

8 Galéria Zdroj: MAD RAM Tattoo

Anatoly Tsarev (28) pochádza z ruského mesta Omsk. Už desať rokov sa venuje tetovaniu, pričom aktuálne svoje diela tvorí v banskobystrickom tetovacom štúdiu MAD RAM Tattoo.

Tatér musí vedieť určite dobre kresliť. Vedeli ste už v detstve, že sa chcete venovať niečomu takému, alebo to prišlo až časom?

Áno, mal by vedieť kresliť. Aj mňa to ťahalo do tejto sféry výtvarného umenia, konkrétne maľby či kresby. Nastúpil som potom aj na výtvarnú strednú školu na tento odbor. V pláne som nemal, že budem tatér. Prišlo to samo. Z ničoho nič sa mi to zachcelo vyskúšať a už sa to potom rozbehlo.

Ako ste sa k tetovaniu vôbec dostali?

Najskôr som sa venoval air brushu, ale asi iba dva roky. Pár rokov pred maturitou som rozmýšľal, čo idem robiť a vedel som, že by to malo byť určite niečo s kreslením. Úplne náhodne som natrafil na dáke tetovanie a povedal som si, že by som to mohol skúsiť. Ako som zistil neskôr, veľa tatérov tiež robieva air brush, čo je zaujímavé.

Je momentálne nejaký trend, opakujúce sa požiadavky na obrázok či miesto tetovania?

Stále populárne sú motívy ako vlk, lev, hodiny, holubica či les. Tieto motívy sa obmieňajú v rôznych verziách a kombináciách.

Klasické miesta na tetovanie sú napríklad predlaktie, rameno, stehno či lýtko. Ostatne sú o niečo citlivejšie, a preto podľa mňa až také žiadané nie sú.

Máte určité motívy, ktoré sú vašou srdcovkou? Čo tetujete najradšej?

Skôr štýl. Niečo kreslené, akoby rozprávkové alebo štylizované. Robievam občas aj karikatúry, a preto to prenášam aj do tetovania V poslednom čase robievam dosť čiernobielej realistiky, ale aj to tak trocha prekresľujem podľa seba.

A čo naopak nemusíte?

Málokedy niečo odmietnem, ale sú prípady, kedy si ľudia nenechajú poradiť. Vtedy pravdepodobne áno.

Zdroj: Dnes24.sk