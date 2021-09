Zdroj: Instagram.com/itsmajoseman Slovenská internetová scéna smúti: Zomrel mladý youtuber Majo Seman Mladík na sociálnych sieťach neskrýval svoje problémy s drogami. Na jeho Instagrame sa v stredu večer zjavila zdrvujúca správa. 2. september 2021 Magazín

Majo Seman bol mladý talentovaný slovenský youtuber, ktorý si v internetových vodách postupne budoval silné postavenie.

Tragická správa

Na Instagrame ho sledovalo viac ako 64-tisíc ľudí, pričom jeho konto na YouTube malo vyše 95-tisíc odberateľov.

V stredu 1. septembra večer sa na jeho instagramovom profile objavila šokujúca správa. Majo Seman zomrel.

„Majko už nenatočí žiadne video…Dnes mi polícia oznámila, že môj syn zomrel. 22.9. by oslávil 21. narodeniny. 1.9.2021 sa jeho mladý život skončil. Nie sú slová, ktoré by vyjadrili bolesť a smútok…Navždy bude so mnou…Nech odpočíva v pokoji a jeho duša nájde to, čo vždy hľadala…Nedokázala som ho zachrániť…Mrzí ma to…," napísala na Majov Instagram osoba, ktorá vystupuje ako jeho mama.

Bojoval s drogami

Bližšie okolnosti tragédie nie sú známe. Mladík prostredníctvom internetu otvorene hovoril o svojej závislosti na drogách.

Iba pred týždňom na Instagram pridal príspevok, v ktorom sa svojim sledovateľom pochválil s úspešným bojom proti návykovým látkam.

„Hiii len taká menšia pozitívna správa, prvý mesiac bez drog mám dnešným dňom za sebou som tak šťastný. Všetko je na dobrej ceste už to nebude dlho a budete ma mať s5 čistého a nezastaviteľného."

