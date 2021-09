5 príznakov po prekonaní korony: Pozrite sa na nechty, odporúčajú odborníci

Korona sa môže takpovediac podpísať aj na vašich nechtoch. „V priebehu pandémie bolo zdokumentovaných niekoľko podivných zmien na prstoch a to na rukách aj nohách,“ informuje o tom New York Post na svojom webe.

Práve tie môžu byť signálom toho, že ste prekonali COVID-19. Pred pandémiou sa zmeny na nich spájali najmä s kožnými chorobami, cukrovkou a nedostatkom vitamínov. No korona sa začala prejavovať aj v tomto smere.

Dôkazy o prekonaní ochorenia sa však môžu ukázať oveľa neskôr. Ako je to možné? Experti upozorňujú na to, že rastú v 6 mesačných cykloch. Pozrime sa teraz na výsledky skúmania odborníkov. Lekári to ukázali na niektorých konkrétnych príkladoch.

Odborníci uviedli, že po prekonaní korony majú niektorí pacienti na nich vodorovné čiary. Upozornil na to napríklad profesor Tim Spector, vedúci výskumný pracovník štúdie symptómov v King's College London a zdravotníckej spoločnosti ZOE.

Zmeny spozorovali aj u 47-ročného Španiela, ktorému sa vytvorili hrubé pásy. Tie sú známe aj ako Meesove pruhy a spájajú sa s akútnymi systémovými problémami. Vznikajú aj pri zástave srdca, akútnom zlyhaní obličiek, rakoviny lymfónu a infekčných ochoreniach.

Do your nails look odd? COVID nails are increasingly being recognised as the nails recover after infection and the growth recovers leaving a clear line. Can occur without skin rashes and appears harmless pic.twitter.com/Q1Lfdrc9Dc