1. august 2021 han Šport Slovenská SENZÁCIA spod piatich kruhov: Golfista Sabbatini berie striebro! FOTO Tomu sa povie prekvapenie! V japonskom Tokiu sa oň postaral Rory Sabbatini, keď obsadil v golfovom turnaji druhé miesto. Pre slovenskú výpravu tak na olympiáde vybojoval tretí cenný kov.

Rodákovi z Juhoafrickej republiky patrilo po 3.kole až 17. miesto s bilanciou 7 pod par. Svoj najlepší výkon si odložil na záverečné kolo, po ktorom mal bilanciu 17 rán pod par. Víťazný Američan Xander Schauffele zakončil turnaj s výkonom 18 pod par.

Nechýbalo veľa a Rory mohol mať zlato, veď Schauffele uspel len o jediný úder. O bronze dodatočne bojovalo sedem hráčov v rozstrele.

Famózny rekord

Sabbatini v 4. kole turnaja vytvoril olympijský rekord ihriska so skóre 10 pod par. Pre Slovensko vybojoval premiérový cenný kov v športe, ktorý sa pred piatimi rokmi v Riu de Janeiro vrátil do olympijského programu po 112 rokoch.

„Ťažko sa tomu verí. Ráno sme si hovorili, že treba ísť do toho bez tlaku, nech sa Rory ide zabaviť. Ani v najdivokejších snoch sa nám nesnívalo, že by to mohlo dopadnúť takto. Golf je však nevyspytateľný. Vyjde vám jedno kolo a ste v boji o medailu. V sobotu hral podľa mňa Rory lepšie ako v piatok, no mal veľkú smolu. Povedali sme si, že pôjdeme do toho s chladnou hlavou a skúsime aspoň prvú desiatku. Pre nás je to obrovský úspech a zadosťučinenie. Veríme, že sme priniesli Slovensku radosť,“ tešil sa prezident Slovenskej golfovej asociácie (SKGA) Rastislav Antala pre RTVS.

Sabbatini získal pre slovenskú výpravu tretí cenný kov. Olympijskou šampiónkou sa vo štvrtok stala aj strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková v trape, striebro zaznamenal v piatok vodný slalomár Jakub Grigar v K1.

Gratulácia od Čaputovej

Prezidentka SR Zuzana Čaputová zablahoželala golfistovi Rorymu Sabbatinimu k striebornej medaile, ktorú získal v nedeľu na olympijských hrách v Tokiu.

„Reprezentant Slovenska v 4. kole turnaja vytvoril olympijský rekord ihriska a vybojoval pre Slovensko ďalšiu striebornú medailu. Srdečne gratulujem a pozdravujem do Tokia všetkých slovenských športovcov a športovkyne,“ uviedla Čaputová na sociálnej sieti.

