11. marec 2023 Monika Hanigovská Magazín Slovenská speváčka vážila vyše 100 kíl: Za ROK schudla bez DIÉTY takmer polovicu! Speváčka s nezameniteľným hlasom prešla neuveriteľnou fyzickou premenou. Anabela Mollová trpela nadváhou. No ona to nevzdala a vyzerá a cíti sa výborne. Aký je jej recept?

Speváčka Anabela Mollová v priebehu roka schudla 40 kíl. Umelkyňa s podmanivým hlasom, ktorá je členkou skupiny Fragile a vystupuje v šou Milujem Slovensko prezradila, ako sa jej to podarilo.

„Ja som bola bacuľka odmalička, ale už som sa dostala na takú váhu, že som sa ani fyzicky nepáčila sama sebe, ani sa necítila dobre,“ vyznala sa úprimne počas vysielania Telerána na Markíze a priznala, že sa pred chudnutím dopracovala až na 106 kilogramov.

Nedržala žiadnu diétu

„Zmenila som životosprávu. Nešlo o diétu, ale o to, že som zmenila svoj životný štýl. Bolo to hlavne o strave… pretože myslím si, že 80 % je o strave. Je to klišé, ale je to tak,“ dodala.

No k tomu pridala pohyb, ktorého sa drží doteraz. Ten si natoľko zamilovala, že ak ho dlhšie nemá, je nervózna: „Zamilovala som si šport,“ prezradila speváčka, ktorá je ako vymenená a celá žiari. Nebolo tomu tak však vždy a pre nadváhu sa nerada pozerala na seba v televízii či na fotkách. A šport? Ten veľmi nemusela.

Pomohol jej ženský kolektív

„Hlavne mi pomohlo, že som sa začlenila do ženských skupín. Začala som cvičiť v ženskom fitku,“ vyzradila svoj recept. Práve v ňom cítila silnú podporu: „To mi veľmi pomohlo, že som bola v skupine a nešla som cvičiť sama. Bola som v partii, stali sme sa kamošky,“ doplnila. Anabele to časom nestačilo a začala sa venovať ďalšej pohybovej aktivite.

„Teraz som to ja, cítim sa fresh, zdravá, fit a ľudia mi hovoria, že žiarim. Ide to, len to treba mať v hlave upratané a treba naozaj chcieť a nevzdávať sa. Ten pocit potom, keď sa objavia prvé pokroky, je neopísateľný,“ napísala speváčka na svojom Instagrame.

Ak žena schudne, zazvonia na zvonček

Vo fitness centre si vynachválila aj jeden pekný zvyk: „Majú vo zvyku, že keď žienka na váhe schudne, zazvonia si na zvonček a ostatné baby z fitka jej zatlieskajú. Keď som toto zažila prvýkrát, mala som slzy v očiach – od radosti, dojatia a proste preto, že som to dala.“

