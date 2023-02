9 Galéria Zdroj: instagram.com/katarina.koscova Štíhla a spokojná Katka Koščová: Bola som totálny LEŇOCH! Ako sa jej podarilo dostať do FORMY? Slovenská speváčka sa na seba už takmer nepodobá. No keď začne spievať, spoznáme v nej víťazku známej talentovej súťaže. Čo stojí za jej premenou? 4. február 2023 Monika Hanigovská Magazín

Katka Koščová zažiarila v súťaži Slovensko hľadá Superstar v roku 2005. Speváčka s nezameniteľným hlasom a úsmevom sa nedávno priznala, že po talentovej súťaži sa cítila zle po fyzickej a psychickej stránke.

No naďalej sme ju videli vystupovať ako usmievavú speváčku. Nikto však nemohol tušiť, s čím vnútorne bojuje. Umelkyňa prešla výraznou premenou. Tá sa extrémne odrazila na jej vzhľade aj vnútornej pohode – Katka Koščová žiari spokojnosťou! Prezradila, ako sa jej podarilo prejsť takou výraznou zmenou.

Pravidelná strava, nutričné tabuľky a…

„Všetkým hovorím, že som začala poriadne jesť. Začala som sa zaujímať o to, akú nutričnú skladbu by mal mať môj jedálniček. Začala som sledovať múdrych a vzdelaných ľudí, ktorí vyštudovali výživu a nie sú to samozvaní výživoví poradcovia,“ prezradila speváčka v relácii S Tribulom po horách televízie Markíza, kde bola hosťom.

Začala používať nutričné tabuľky, ale pripomenula, že tie nemusia byť pre každého. „To nastavenie nie je jednoduché,“ hovorí Katka a všetkým, ktorí chcú zmenu, radí vyhľadať odborníkov a nutričných terapeutov.

Bola som totálny leňoch

Šport hrá v jej premene tiež dôležitú úlohu. „A začala som sa viac hýbať. Bola tom totálny leňoch,“ hovorí a priznáva, že v zásade je ním naďalej. „Je to moja povaha, že som taký kaviarenský povaľač, ale už do tej kaviarne dôjdem pešo,“ usmiala sa.

Za jej vzhľadom je aj niečo iné

Speváčka si čoraz viac váži to, čo má a kým sa obklopuje. Ľudia, s ktorými spolupracuje alebo sa stretáva, v nej vyvolávajú najväčšiu radosť.

„Je to zvláštne, že naši susedia sú vo vojne, a veľa ľudí je frustrovaných, nahnevaných a unavených, čomu rozumiem… ale ja mám za sebou možno jeden z najkrajších rokov, aké som mala za posledných 16 rokov,“ zhodnotila.

„Nikto z nás nemá sľúbený ďalší deň… snažím si užívať ten daný moment,“ dodala na záver Katka Koščová. Aj my v redakcii musíme uznať, že jej to veľmi pristane. Čo myslíte?

