4. marec 2023 Monika Hanigovská Magazín Mariyka je jediné dieťa zo zakázanej zóny ČERNOBYĽU: Vraveli, že zmutuje, ako vyzerá DNES? V detstve konzumovala to, čo jej rodina vypestovala alebo ulovila v zamorenej oblasti. Ľudia sa domnievali, že dievčatko má dve hlavy. Mariyka odvtedy vyrástla a je z nej žena.

Mariyka Sovenko je jediným známym dieťaťom, ktoré sa narodilo vo vysoko kontaminovanej černobyľskej zóne niekoľko rokov po jadrovom výbuchu v roku 1986.

„Napriek tomu, že od jadrovej katastrofy uplynul čas, skutočnosť, že sa v regióne narodilo a vyrastalo dievča, bola v tom období predmetom veľkých sporov,“ píše Larazon. Vyzerá to tak, že napriek všetkému je prekvapivo zdravou ženou.

Má sa dobre

Najprv sa dostala na titulky novín a to hneď potom, čo prišla na svet. O dievčatku sa písalo ako o tom, čo „sa stalo prvým a jediným dieťaťom, ktoré sa narodilo a bolo vychované v blízkosti vybuchnutého reaktora číslo štyri. V médiách o nej však odvtedy nebolo počuť,“ pripomína Sunday Express.

Napriek tomu, že sa Mariyka pozornosti stráni, bol to tamojší portál, ktorý ju pred niekoľkými rokmi vypátral a zistil, že je zdravá a darí sa jej. Príbeh zázračného dieťaťa, ktoré vyrástlo, sa začal šíriť médiami. Mariyka študuje, pracuje a má sa dobre.

Aké bolo jej detstvo?

Mariyka v nebezpečnej oblasti žila bežným životom. Plávala v rieke a popíjala mlieko od kravy kŕmenej na černobyľských pastvinách ožiarených jadrovým výbuchom. Jej rodina si často pochutnávala aj na rybách z tejto oblasti.

Jej matka, Lydia Sovenko, poprela klebety o zdraví svojej dcéry: „Ak si ľudia myslia, že je mutant alebo má dve hlavy, celkom sa mýlia,“ povedala v jednom rozhovore.

Za jej zdravím vidia znamenie

„Je to krásne dieťa, ktoré je úplne zdravé, pokiaľ o tom vieme,“ odkázala verejnosti. Napriek tomu, že černobyľská havária len niekoľko rokov pred jej narodením mrzačila ľudí, zvieratá a mala dopad na pôdu a teda aj rastliny a hmyz. Vysoké hodnoty radiácie len tak rýchlo nezmizli.

Mariyka sa už nechce pozerať do minulosti. „Naozaj sa nesnaží o to, aby bola jedinečná tým, že sa narodila v Černobyle,“ vysvetlil jej priateľ. „V skutočnosti je pre ňu dosť bolestivé vedieť, že je jediné dieťa, ktoré sa tu narodilo po výbuchu a vyrastalo v Černobyle.“ No jej príbeh je pre miestnych aj symbolický. „Ľudia odtiaľto veria, že Mariyka je symbolom renesancie Černobyľu,“ vraví Lydia Sovenko.

Ľudia za jej nedotknuteľnosťou vidia akési požehnanie: „Myslia si, že je to znamenie od Najvyššieho, že život sa vracia na toto skazené miesto,“ myslí si Lydia Sovenko.

Prečo neopustili Černobyľ?

Ukrajinské úrady jej narodenie spočiatku tajili a boli v rozpakoch, že dieťa prišlo na svet v Černobyle. „Úrady sa nám vyhrážajú, ponižujú nás, pretože nás chcú vytlačiť z nášho domova,“ povedala v tom čase pani Lydia Sovenko.

Prečo sa vtedy nezbalili a neodišli? „Jej rodičia odmietli opustiť miesto, pretože úrady im nedokázali poskytnúť iné bývanie,“ pripomína Mirror.

Černobyľská havária sa zapísala do dejín ako najhoršia jadrová havária v histórii jadrovej energetiky. No zároveň sa stala najväčšou ekologickou haváriou v dejinách ľudstva. Katastrofa sa odohrala pred viac ako 36 rokmi (26. apríla 1986) v černobyľskej atómovej elektrárni na Ukrajine.

