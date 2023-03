Zdroj: pixabay.com Žite v štýle HYGGE: Dáni objavili recept, ako byť NAJŠŤASTNEJŠÍM národom na svete! V Dánsku to funguje úplne inak než u nás. Pozrite sa, ako sa žije v jednej z najspokojnejších severských krajín. 5. marec 2023 Monika Hanigovská Magazín

Dánsko je malá krajina, má približne rovnaký počet obyvateľov ako Slovensko. No už niekoľko rokov sa drží na popredných priečkach najšťastnejších krajín sveta. V roku 2022 tomu nebolo inak, a podľa World Happiness Report sa Dánsko opäť úspešne prebojovalo do najlepšej trojky najšťastnejších krajín naprieč svetom. Čím to je?

Dáni nedajú dopustiť na niekoľko zásad a životný štýl hygge (vyslovuje sa hü-ga).

Všetci sú si rovní

Podľa World Happiness Report je šťastie úzko spojené so sociálnou rovnosťou a komunitným duchom – a Dánom sa to darí napĺňať. „Dánsko má vysokú úroveň rovnosti a silný zmysel pre spoločnú zodpovednosť za sociálne blaho. Aj keď je v Dánsku deväť hlavných politických strán, žiadna z nich nepodporuje zrušenie dánskeho sociálneho štátu,“ vysvetľuje tamojšie Ministerstvo zahraničných vecí

Dôvera v spoločnosť

Dôveru vkladajú Dáni do spoločnosti ako takej: „Dôvera je základnou hodnotou v dánskej kultúre a spoločnosti a významným faktorom dánskeho šťastia. V Dánsku je štandardom dôverovať si navzájom, pokiaľ ide o obchodné, vládne alebo osobné vzťahy. Očakáva sa čestnosť a korupcia v podnikaní alebo medzi štátnymi zamestnancami je veľmi zriedkavá.“

Platia najvyššie dane na svete, ale…

Vedeli ste, že až polovicu príjmu im ukroja dane? Obyvatelia okrem toho platia 25 % daň z pridanej hodnoty na väčšinu položiek a daň za nové auto im môže zhltnúť až 150 %. No oni vedia, že štát sa o nich raz postará.

„Väčšina Dánov vám však povie, že sú radi, že platia dane, pretože vidia, čo za to dostanú. Väčšina zdravotnej starostlivosti v Dánsku sa poskytuje pacientovi bez poplatkov. Vysokoškoláci neplatia žiadne školné a dostávajú grant na pokrytie nákladov počas štúdia. Starostlivosť o deti je dotovaná. Seniori poberajú dôchodky a je im poskytnutá opatrovateľská starostlivosť, ktorá príde k nim domov,“ píše tamojšie ministerstvo.

Väčšina Dánov verí, že je zodpovednosťou každého obyvateľa pracovať, ak mu to jeho stav dovoľuje, a platiť dane na podporu spoločného dobra.

Podpora na dva roky

Dáni si týmto krokom vytvorili záchrannú sieť pre zraniteľných. Štát sa dokáže postarať o mladých, starých, chorých, ale aj tých, čo naraz prišli o prácu. Ak prídu o prácu, ale aktívne sa ju snažia získať, štát im podá pomocnú ruku po dobu dvoch rokov. Nebudia sa tak s otázkou: Čo bude?

Deti bez rodičov, ale dospelí dávajú pozor

Dánsko sa chváli aj relatívne vysokou bezpečnosťou: „Dánske deti majú oveľa väčšiu slobodu a nezávislosť ako ich náprotivky vo svete. Je bežné, že deti cestujú v MHD samé už vo veku 8 alebo 9 rokov a ostatní cestujúci na ne dávajú pozor.“

Nie je ničím nezvyčajným, že rodičia nechávajú svoje deti vonku v detských kočíkoch, aby si zdriemli, dokonca aj počas chladnej dánskej zimy. Dáni si voči sebe vypestovali dôveru. Či je to správna cesta, posúďte sami.

Hygge nestojí takmer nič

Dáni si pochvaľujú životný štýl známy ako dánsky hygge. Je to slovíčko, ktoré sa ťažšie vyslovuje, ale jeho význam dokáže pretaviť do svojho života každý Slovák. Dalo by sa preložiť ako „dánska útulnosť.“ Cieľom je vytvoriť príjemnú, útulnú atmosféru a užívať si ju do sýtosti s blízkymi a priateľmi.

Sila tohto životného štýlu nestojí na hmotných statkoch, ale v pozitívnych zážitkoch a maličkostiach.

V chladnejšom počasí si pod týmto pojmom môžeme predstaviť popíjanie obľúbených horúcich nápojov, zababušenie sa do mäkučkej deky, počúvanie relaxačnej hudby či napríklad vychutnávanie si vŕzgajúceho snehu. Jednoducho sú to maličkosti, ktoré vedia potešiť. Dáni nedajú dopustiť na bytové svetielka. Tie efektívne zútulnia každú miestnosť, pôsobia relaxačne a nájdete ich azda v každej domácnosti.

V lete sú to napríklad grilovačky, pozorovanie praskajúceho ohňa, prechádzky, vôňa čerstvo pokosenej trávy, počúvanie zvuku mora… a čo vám pripomína hygge?

