Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Slovenskí hokejisti napokon skončili ôsmi: O rok v základnej skupine narazia na TIETO tímy Slovenský hokej si 8. miestom na MS 2021 v Rige udržal 9. pozíciu v rebríčku IIHF, dostal sa do papierovo priaznivejšej skupiny budúcoročného šampionátu vo Fínsku. 7. jún 2021 han Hokej

7. jún 2021 han Hokej Slovenskí hokejisti napokon skončili ôsmi: O rok v základnej skupine narazia na TIETO tímy Slovenský hokej si 8. miestom na MS 2021 v Rige udržal 9. pozíciu v rebríčku IIHF, dostal sa do papierovo priaznivejšej skupiny budúcoročného šampionátu vo Fínsku.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Slováci si tak vybudoval solídny východiskový bod ohľadom olympijského cyklu k zimným hrám 2026. Predtým však musia v závere augusta zvládnuť domáci kvalifikačný turnaj o účasť na budúcoročných ZOH v Pekingu.

Náročná matematika

Svetový renking nie je len formálne vyčíslenie súčasnej sily jednotlivých krajín. Koeficientálne sa generuje z výsledkov na vrcholných podujatiach a určujú sa podľa neho schémy na tých istých vrcholných podujatiach, teda na MS a ZOH. Uplynulé dva šampionáty, neuskutočnený vo Švajčiarsku a pandemicky neštandardný v Lotyšsku, urobili pomerne veľké rošády na pozíciách.

Kanada si síce svoje vedenie upevnila, ale Nemci i Američania išli o dve miesta vyššie, naopak, o tri klesli Švédi a prvýkrát od zavedenia rebríčka nie sú vo „veľkej šestke“ top hokejových veľmocí.

Naopak, o tri miesta si polepšil Kazachstan a najviac, o štyri pozície, poskočila Veľká Británia. Spôsobila to samozrejme výslednica turnaja v Rige i vlaňajšie „mŕtve“ bodovanie.

Započítané sú body za zrušené MS 2020, lebo systém bodovania by si pridelením núl rozbil, takže sa vychádzalo z nasadenia na základe predchádzajúcich troch šampionátov.

Ako sa zložili skupiny?

Čo už aktuálny rebríček (k 6. júnu 2020) určil každoročne presne, to sú zloženia základných skupín na budúcoročnom svetovom šampionáte vo fínskych mestách Helsinki a Tampere. V „áčku“ budú súpermi Slovenska aj Kanaďania ako čerství majstri sveta z Rigy a napokon aj Rusi, hoci renking stanovil USA. Televízne a divácke záujmy však pripúšťajú maximálne dve rošády na úrovňových pozíciách, tento rok je jedna – tretí Rusi vs. štvrtí Američania. Bolo zrejmé, že po zadelení Fínov do základnej skupiny v Tampere bolo pre organizátorov vhodnejšie prehodiť z cestovateľských dôvodov Rusov do Helsínk.

Lepšia skupina?

Pre Slovákov však táto úprava nemení nič na tom, že vďaka udržaniu si 9. renkingovej pozície pristáli v skupine, ktorej zloženie evokuje postupové vízie sú na prvý pohľad optimistickejšie. Pri predpoklade úspechu oboch superveľmocí by cesta do štvrťfinále mala viesť zrejme cez Nemecko a/alebo Švajčiarsko. Lenže na druhej strane na základe rebríčkového reťazca (1–4–5–8–9–12–13–16) budú v A-skupine v Helsinkách hrať ešte Dáni, Kazachstan a Taliansko a prvé dve menované reprezentácie v uplynulých týždňoch reálne bojovali o 4 postupové miesta v oboch 8-členných skupinách.

Na budúci rok sa v B-skupine v Tampere predstavia domáce Fínsko, USA, Česko, Švédsko, Lotyšsko, Nórsko, Bielorusko a Veľká Británia. Celkovo 16 rovnakých účastníkov ako v Lotyšsku, lebo pre koronavírusovú pandémiu IIHF zrušila všetky turnaje nižších kategórií MS, takže neboli postupujúci. Vo Fínsku by však v štandardnej sezóne mali A-kategóriu opustiť mužstvá na 8. miestach oboch skupín.

Zloženie základných skupín MS 2022 vo Fínsku:

A-skupina (Helsinki): Kanada, ROC (Rusko), Nemecko, Švajčiarsko, SLOVENSKO, Dánsko, Kazachstan, Taliansko

B-skupina (Tampere): Fínsko, USA, Česko, Švédsko, Lotyšsko, Nórsko, Bielorusko, Veľká Británia

Rebríček IIHF (k 6. júnu 2021, platný do skončenia ZOH2022):

1. Kanada 3235 b., 2. Fínsko 3125, 3. Rusko 3050, 4. USA 2945, 5. Nemecko 2905, 6. ČR 2895, 7. Švédsko 2880, 8. Švajčiarsko 2815, 9. SLOVENSKO 2670, 10. Lotyšsko 2560, 11. Nórsko 2490, 12. Dánsko 2470, 13. Kazachstan 2365, 14. Bielorusko 2320, 15. V. Británia 2280, 16. Taliansko 2280.

Zdroj: TASR