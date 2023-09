Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa , TASR/Martin Baumann Slovensko ako čierna DIERA Európy? Svet sa OBÁVA víťazstva Smeru a spojenectva s Putinom Blížiace sa parlamentné voľby na Slovensku vyvolali obavy vo viacerých západných krajinách. Môžu za to hlavne priebežné výsledky prieskumov. 10. september 2023 Politika

Nestáva sa príliš často, aby sa západný svet zaujímal o politické dianie na Slovensku. Výsledky prieskumov, ktoré ukazujú náskok Roberta Fica, si tri týždne pred voľbami všíma čoraz viac zahraničných denníkov.

Prejav, ktorý potešil Rusov

Portál iDnes.cz upriamil pozornosť na prejav bývalého premiéra a šéfa strany Smer-SD, ktorý predniesol koncom augusta počas osláv 79. výročia SNP vo Zvolene.

„Pred zaplneným námestím dal jasne najavo, že slovenská vláda sa podporou Ukrajiny spreneverila národnej histórii a zradila hrdinov protinacistického odboja,“ píše server.

Portál pripomína, že Ficov prejav si vyslúžil uznanie v ruskej tlači a aj medzi vplyvnými vojenskými blogermi na sieti Telegram. „Naopak na západe pred parlamentnými voľbami naplánovanými na 30. septembra ostro narastá nervozita, že návratom 58-ročného Fica do premiérskej funkcie by sa Slovensko mohlo zmeniť na spojenca Moskvy,“ dodáva iDnes.cz.

Toto tvrdenie zdieľa aj The New York Times, podľa ktorého budú voľby „testom európskej jednoty na Ukrajine a snáh Ruska ju podkopať.“

Medzinárodný dopad volieb

„Na Slovensku záleží oveľa viac, než si Európa uvedomuje. 30. septembra sa v malej európskej krajine konajú parlamentné voľby, ktoré budú mať dôsledky ďaleko za jej hranicami. Ak sú prieskumy správne, znamenalo by to návrat Roberta Fica: muža, ktorý chváli Moskvu a jeho vzorom je Viktor Orbán… Európska únia a NATO by mohli mať v sebe čoskoro nový problém,“ píše list The Guardian.

Autor komentára pripomína, že Slovensko bolo od začiatku vojny na Ukrajine, v prepočte na počet obyvateľov, jedným z najvernejších podporovateľov Kyjeva a bolo aj prvou krajinou NATO, ktorá Ukrajine poskytla stíhacie lietadlá: „Ak bude Fico zvolený, hrozí obrat o 180 stupňov a podpora Vladimírovi Putinovi.“ Zároveň dodáva, že krajina pod Tatrami je náchylná na konšpiračné teórie, dezinformácie a proruskú propagandu.

Má sa západ obávať?

„Na Slovensku sa v septembri uskutočnia predčasné voľby a prieskumy predpokladajú, že bývalý premiér Robert Fico pravdepodobne vyhrá. Západné štáty by sa mali obávať. Protizápadné nálady sú na Slovensku na vzostupe a Fico je odhodlaný to využiť na prijatie otvorene prokremeľskej zahraničnej politiky,“ píše web foreignpolicy.com a Fica označuje za dediča Vladimíra Mečiara, ktorý podľa slov vtedajšej ministerky zahraničných vecí USA Madeleine Albrightovej urobil zo Slovenska „čiernu dieru“ regiónu.

Znepokojení Ukrajinci

Situáciu s napätím sledujú aj ukrajinské médiá. Portál Obzorovatel napísal, že „Na Slovensku sa k moci derie veľký priaznivec Kremľu a Putina.“ Ako pripomína iDnes.cz, ďalšie ukrajinské médiá však upozorňujú, že Fico sa nemôže stať druhým Orbánom, „pretože jeho strana ani v prípade víťazstva nebude mať v parlamente väčšinu a bude musieť brať ohľady na koaličných partnerov.“

Portál eurointegrati­on.com.ua si nemyslí, že by Slovensko v prípade, že sa Fico stane premiérom, kopírovalo Orbánovu proruskú politiku: „Slovensko pod jeho vedením skôr stíchne – bude sa vyhýbať vyhláseniam a činom na podporu Kyjeva“. Neočakáva ani, že by Slovensko stoplo západom podporované zákazky na výrobu zbraní pre Ukrajinu. „Vo všeobecnosti je však Ficova strana za to, aby sa Kyjevu nedávali zbrane. Volajú po mieri za každú cenu a to je, samozrejme, pre Ukrajinu absolútne neprijateľný scenár,“ píše server.

