9. september 2023 Politika Sexuálny ÚTOK v Prezidentskom paláci! Začala som kričať o POMOC, spomína poslankyňa Poslankyňa prehovorila o desivom zážitku z Prezidentského paláca. Za všetko mohli ochrankári.

Poslankyňa SaS a predsedníčka výboru pre európske záležitosti Vladimíra Marcinková sa po rokoch podelila o desivé tajomstvo. V minulosti pracovala po boku vtedajšieho prezidenta Andreja Kisku a práve v tom čase sa mal odohrať nechutný incident.

„To je hardcore zážitok pre mňa,“ začala svoje rozprávanie v podcaste Na Gauči s Nasklee Marcinková, ktorá mala v čase udalosti na starosti regionálnu politiku.

Dráma počas návštevy tureckého prezidenta

Čiastočne sa venovala aj ekonomickým otázkam v zahraničnej agende. „Keď prišiel prezident Turecka, tak som sa niekde mihla na nejakých rokovaniach s jeho tímom. Ani nie priamo na tom prezidentskom rokovaní, ale s nejakým tímom. No a všimli si ma ochrankári prezidenta,“ vysvetľuje a dodáva, že do Prezidentského paláca vtedy prišlo niekoľko desiatok tureckých ochrankárov. Nijako ju to neprekvapilo, nakoľko prítomnosť ochranky bola vtedy súčasťou jej každodennej práce.

Zväčša majú podobné veci na starosti slovenskí ochrankári, no podľa Marcinkovej, vtedy ešte Ledeckej, mal turecký prezident požiadavku, aby nejakú časť zabezpečovali jeho ľudia a aby mal zvýšenú ochranu. Preto mal pri návšteve Andreja Kisku viac vlastných ochrankárov, než býva bežné. V istom momente si však všimla nepríjemné pohľady, ktoré jej niektorí členovia stráže tureckého prezidenta venovali.

Po tom, čo jej skončili povinnosti, sa vybrala do kancelárie, kde chcela pokračovať v práci. „No a v tom mi do kancelárie vošiel jeden z ochrankárov tureckého prezidenta a bez toho, aby niečo povedal, tak sa začal blížiť ku mne. Potom hneď za ním vošiel druhý ochrankár a ja som sa preľakla. Pýtala som sa, že čo potrebujú. Či potrebujú nejako pomôcť. No a oni vlastne vytiahli telefón a hovorili, že chcú si so mnou spraviť fotku,“ opisuje.

