6. september 2023 ELA Správy Politika Šéf KDH nazval LGBTI komunitu PLIAGOU: Mimovládka naňho podáva trestné oznámenie Nedávny výrok predsedu KDH Milana Majerského na adresu LGBTI komunity dvihol zo stoličky viacerých. Podľa neho sú "pliagy, ktoré ničia krajinu", a dal ich na úroveň korupcie.

V nedeľnej diskusnej relácii Na telo šéf kresťanských demokratov Majerský označil LGBTI komunitu za pliagu a dal ju na jednu úroveň s korupciou.

LGBTI je pliaga

„Obidve sú nešťastím ktorejkoľvek krajiny, nielen Slovenska – aj korupcia, aj LGBTI+. Sú to pliagy, ktoré ničia krajinu. Ktorúkoľvek,“ reagoval Majerský.

Na otázky moderátora Michala Kovačiča, či označuje LGBTI+ ľudí za pliagu, svoje slová ešte viac rozvinul.

„Aj korupcia, aj LGBTI+ môžu zlikvidovať národ ako taký,“ stál si za svojím Majerský. Jeho slová sa okamžite stretli s kritikou z radov viacerých politikov či aktivistov.

Majerský sa za svoj výrok ešte v ten deň na Facebooku ospravedlnil a tvrdil, že jeho slová boli v rýchlosti „zle pochopené“. „Keď som dnes použil slovo ‚nešťastie‘ či ‚pliaga‘, mal som na mysli ideológiu, vonkoncom nie konkrétnych ľudí. Toto nedorozumenie ma mrzí a ospravedlňujem sa, ak bolo nesprávne pochopené, respektíve, ak som sa tým niekoho dotkol,“ vysvetľoval niekoľko hodín po výroku.

V pondelok dokonca zasadalo predsedníctvo hnutia, no jednoznačný postoj a záver nie je celkom známy. Viacerí členovia sa len všeobecne vyjadrili, že to bolo iba nešťastne sformulované a Majerský jednoducho nie je „dobrý rečník“. Exminister vnútra úradníckej vlády Ivan Šimko, ktorý si po vstupe do vlády pozastavil členstvo v KDH, uviedol, že „musím prijať pre seba vážne politické rozhodnutie,“ a vyjadrí sa o niekoľko dní.

Trestné oznámenie za homofóbiu

Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) podala na Generálnej prokuratúre trestné oznámenie na predsedu Majerského. Jeho výrok podľa nich vyvolal pobúrenie verejnosti a kritiku od viacerých politikov a političiek ako aj výzvy na ospravedlnenie, informuje Pravda.sk.

“Šírenie nenávisti je pliaga. Politici a političky, ktoré rozdeľujú spoločnosť, aby získali moc sú pliaga. Nie je to ani rok od teroristického útoku pri ktorom zahynuli dvaja LGBT ľudia a zdanlivo slušní politici hovoria veci, ktoré by mohol podpísať aj vrah zo Zámockej. Treba si to pamätať 30. septembra a voliť strany, ktoré sú demokratické a rešpektujú ľudské práva. Homofóbia je zo svojej podstaty nedemokratická. Na ktorej strane je KDH je po včerajšku už úplne jasné,” povedal riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher.

„Vyzývame Milana Majerského aby stiahol svoju kandidatúru v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Zároveň vyzývame ostatné kresťanské organizácie, aby sa od takýchto výrokov verejne dištancovali. LGBT ľudí a zástancov ľudských práv zasa prosím, aby nepodľahli takýmto útokom na naše emócie a identity, ktorých môže v predvolebnom období pribúdať, ale použili svoje rozhorčenie na motivovanie iných, aby išli voliť a volili uvážene,” zdôraznila koordinátorka Dúhové Slovensko Zuzana Slamená.

Téma LGBTI je na Slovensku obzvlášť citlivá najmä po tragédii na Zámockej ulici. K Majerskému sa preto vyjadril aj majiteľ LBGT baru Tepláreň v Bratislave Roman Samotný, kde vlani 12. októbra došlo k teroristickému útoku. Mladý študent pri ňom úkladne zavraždil dve osoby a jednu zranil.

„Milan Majerský, pozývam vás do Teplárne. Rád by som vám osobne porozprával o tom, ako to dopadne, keď iných nazývate pliagou a nešťastím krajiny,“ odkázal mu Samotný.

