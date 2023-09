Zdroj: Reprofoto YouTube (Pimpinocka) , TASR/Pavel Neubauer VIDEO: Boris Kollár vyťahuje TROMF s nahrávkou! Tu máte DÔKAZ, že Ema o potratoch KLAME! Kauza okolo predsedu parlamentu Borisa Kollára a jeho expriateľky Emy Ferusovej, ktorá tvrdí, že ju šéf Sme rodina dvakrát poslal na potrat, neutícha. 8. september 2023 ELA Správy Politika

8. september 2023 ELA Správy Politika VIDEO: Boris Kollár vyťahuje TROMF s nahrávkou! Tu máte DÔKAZ, že Ema o potratoch KLAME! Kauza okolo predsedu parlamentu Borisa Kollára a jeho expriateľky Emy Ferusovej, ktorá tvrdí, že ju šéf Sme rodina dvakrát poslal na potrat, neutícha.

Influcencerka Ema Ferusová (23) nedávno zverejnila video, ktoré sa internetom šírilo rýchlosťou blesku. Predsedu parlamentu v ňom označila za „chorého človeka, ktorý nemá čo robiť v politike“.

V 16-minútovom videu tvrdí, že s Kollárom mala vzťah počas ktorého dvakrát otehotnela a multiotecko ju dvakrát donútil ísť na potrat po tom, ako s ním otehotnela.

Ema to vraj psychicky znášala zle a chcela si siahnuť na život skokom z mosta. Vo videonahrávke sa ukázal aj jej otec, údajný niekdajší bos nitrianskeho podsvetia Ľuboš Ferus.

„Vojna“ medzi Kollárom a Kollárom

Predseda parlamentu sa spočiatku niekoľko dní nevyjadroval, na otázky novinárov neodpovedali ani tlačové oddelenia jeho strany a národnej rady. No na takéto obvinenie bol už pripravený. Ešte 9. augusta podal trestné oznámenie na podnikateľa Zoroslava Kollára aj Tomáša Rajeckého.

„Dostali sme informácie a máme dôkazy, že táto organizovaná skupina ponúkla určitej osobe 40-tisíc eur za to, aby šírila nepravdivé informácie o mojej osobe a našej strane,“ povedal vtedy šéf Sme rodina. So Zoroslavom Kollárom sa pozná aj Emin otec, čo priznal aj vo videu.

Boris Kollár obvinenia zo strany influencerky odmieta a považuje to za predvolebnú diskreditáciu a snahu o ovplyvňovanie parlamentných volieb. Za antikampaňou má podľa jeho slov stáť práve vplyvný podnikateľ a milionár Zoroslav Kollár, s ktorým si zrejme takto „vybavujú účty“. Rovnakí ľudia podľa neho šírili aj správy cez kanál jeho expriateľky Barbory Richterovej. Tá na otca svojich dvoch synov vytiahla správy o tom, ako ju mal údajne fyzicky napadnúť.

Ema Ferusová priznáva, že ponuka na 40-tisíc eur skutočne prišla, nie však priamo od Zoroslava Kollára a na iný účel.

Ponúkol jej 40-tisíc?

„Cez kamarátku mi ponúkol pomoc, na ochranku, právnika a na všetko, čo by ma čakalo, ak o tom verejne poviem. Ja som sa začala zamýšľať nad tým, že takýto príbeh, ktorý som zažila a pre ktorý som chcela prísť o svoj vlastný život, možno bude lepšie dať verejne. Žiadne peniaze som si však nezobrala a nebol to úplatok, mala to byť pomoc. Som ochotná ísť na detektor lží,“ povedala Ema pre tvnoviny.sk.

K celej veci sa vyjadril aj Zoroslav Kollár. „Ja sa so žiadnou kamarátkou nepoznám. Netuším, o koho ide, takže je to celé hlúposť. Ema sa mi vyžalovala o tom, čo jej Boris urobil a pýtala sa ma, čo má spraviť, pretože niekde zaregistrovala, že ma Boris spája s aktivitami jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej a chcela sa poradiť. Povedal som jej, že ak je to, čo vraví, pravda, tak nech to zverejní. Nikdy som jej žiadne peniaze nesľuboval ani nedal. S výnimkou kúpy zopár starožitností, ktoré predávala, pretože nemala z čoho žiť,“ uviedol podnikateľ pre televíziu Markíza.

Kollár vytiahol nahrávku

Boris Kollár sa rozhodol prehovoriť a na sociálnej sieti zverejnil nahrávku rozhovoru medzi ním a Emou Ferusovou. Podľa neho dokazuje, že všetko bolo dopredu pripravené a za „scenárom“ o potratoch je podnikateľ Kollár. Odmenou za klamstvá malo byť práve 40-tisíc eur.

„Takýmto spôsobom sa snažia vstúpiť do volieb a ovplyvňovať parlamentné voľby,“ uviedol predseda parlamentu.

VIDEO: Šokujúca nahrávka má podľa Kollára dokazovať, ako vplyvný podnikateľ ponúkal peniaze Ferusovej za kompromitáciu Kollára.

