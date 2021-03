13 Galéria Zdroj: Facebook.com /VESELÉ KAMENE Lenka Matušík Belanová, Silvia Petri Slovensko ovládol veľký HIT: Deti aj dospelí maľujú a hľadajú Veselé kamene Táto tvorivá aktivita si podmaňuje celé Slovensko. Pomáha prekonať koronu, učí nás maľovať, a nielen to! Jeho zakladateľka chcela ukázať deťom jednu dôležitú vec. 27. marec 2021 Monika Hanigovská Lifestyle

27. marec 2021 Monika Hanigovská Lifestyle
Slovensko ovládol veľký HIT: Deti aj dospelí maľujú a hľadajú Veselé kamene Táto tvorivá aktivita si podmaňuje celé Slovensko. Pomáha prekonať koronu, učí nás maľovať, a nielen to! Jeho zakladateľka chcela ukázať deťom jednu dôležitú vec.

Možno ich uvidíte čoskoro na vlastné oči. Sú farebné, originálne, malé aj veľké. Reč je o unikátnej reťazovej hre, ktorou žijú malí aj veľkí kreatívci i hľadači naprieč celým Slovenskom.

Projekt s názvom Veselé kamene stále viac naberá na popularite, a to najmä v čase neľahkej „doby koronovej“. Podľa slov samotnej zakladateľky to až taká náhoda nebude. Proces od maľby kamienka, cez samotné ukrytie alebo nájdenie, v sebe nesie také silné posolstvo, že je snáď také pevné ako sám kameň. Naša redakcia Dnes24 oslovila jeho zakladateľku Lenku Šarkőzyovú, aby nám o aktivite povedala viac.

Priniesla nápad

„Inšpirovala ma facebooková skupina z Anglicka, v ktorej bola aktívna moja sestra. Páčila sa mi celá tá myšlienka, toho odkladania kamienkov a čakania, teda či ho niekto vôbec objaví, a že sa z neho potom poteší,“ prezradila zakladateľka slovenskej facebookovej skupiny VESELÉ KAMENE.

Chcela skúsiť niečo také i v našich končinách, a preto nápad predostrela v materskej škôlke Damborského, kde pracuje ako učiteľka. Nemohla však už vtedy tušiť, kam sa jej zhmotnená iniciatíva vo forme maľovaných kamienkov dostane.

„Chceli sme naučiť deti darovať bez toho, aby čakali zato nejakú odmenu a ukázať im, že je prirodzené rozdať niečo, darovať niečo komukoľvek a nič nečakať,“ vyzná sa nadšene učiteľka z bratislavského predškolského zariadenia.

„Aktivita je známa v celom svete. Na Slovensku v podstate nebola takáto aktivita v tom čase, keď sme to rozbiehali. Ľudia síce maľovali kamienky, a trebárs ich potom niekam roznášali, ale maľované kamienky neboli nikde tak sústreďované tak ako dnes,“ tvrdí.

Skupina s názvom VESELÉ KAMENE je veľmi aktívna. Medzi vyše 43-tisíc členov nájdeme rôzne vekové skupiny. A príspevky s maľovanými kamienkami utešene pribúdajú každý deň.

Funguje to jednoducho

Hravá aktivita má jednoduché pravidlá, no prináša kopec radosti. V hre si môžu záujemcovia vyskúšať úlohu tvorcu maľovaného kamienka, pátrača či sledovača. V prípade, ak chceme niekomu urobiť radosť alebo sledovať, kam po Slovensku putuje náš výtvor, namaľujeme kamienok podľa seba a na druhej nepomaľovanej strane ho označíme FB skupinou VESELÉ KAMENE. V prípade väčšej plochy sa používa heslo „nájdi – odfoť a zdieľaj – prenes inam“. To je aj akousi zjednodušenou vysvetlivkou, ako to funguje.

Vymaľovaný kamienok necháme na frekventovanom mieste a čakáme. Možno ďalší kamienok čaká niekde práve na vás! Jeho zhotoviteľ sa prihlási do facebookovej skupiny a zistí, či niekto kamienok objavil a urobil mu radosť.

„To bol prvotný zámer, ale vôbec nevadí, ak si niekto kamienok nechá. Ľuďom sa snažíme vysvetliť, že dôležité je to, že sa tešia z maľovania,“ vysvetľuje, pričom dodáva, že je už na nás, či kamienok potom prenesieme inam a urobíme tak možno radosť niekomu ďalšiemu.

Novinka

Približne dva mesiace má skupina novinku – na kameň začali maľovať poštové smerové číslo. Ak hľadači kamienkov v tamojšej skupine použijú lupu a vložia do nej svoje poštové smerovacie číslo, ukážu sa im všetky kamene s týmto označením. „Pri toľkých príspevkoch, čo má naša skupina denne, si tak nemusia manuálne listovať každý príspevk, ale cez filter si nájdu, či kamienok bol, nebol objavený a prípadne, kam sa až dostal.“

Ako vyfarbiť, kde ho položiť a nepoložiť

Na maľovanie sú vhodné podľa slov zakladateľky skupiny akrylové farby. Na kameni však dobre držia aj akrylové fixky, ktoré sa nedajú zmyť vodou a požiť môžeme i fixy na CD. „Veľmi dôležité je však to, aby sa kameň zafixoval minimálne dvoma vrstvami laku na vonkajšie použitie. Lak zafixuje dobre akúkoľvek fixu, akrylku. Kameň je odolnejší v prípade dažďa, oderov, ale hlavne zabráni tomu, aby sa farba z neho dostala do prírody,“ pričom jedným dychom upozorňuje, že nie každý to dodržiava.

Rozhodne neodporúča nechávať kamene všade a stopku majú voľne v prírode či pri vodnom zdroji. „Kamene odporúčame nechávať na miestach, kde vieme, že je pohyb ľudí. Rozhodne by som nenechala kamienok kdekoľvek a len tak v lese.“

Pedagogička odporúča nechávať kamene pri významných miestach, rázcestí, pri informačnej tabuli, pri sochách a podobne.

„Neodporúčame nechávať maľované kamene pri vodných tokoch a studničkách, pretože nie všetci sme hraví. Boli sme, žiaľ svedkom toho, ako takéto kamene zámerne hádzali do potoka a do jazera, čím v podstate nielenže pretrhli tú reťazovú radosť z takéhoto kamienka počas putovania, ale následkom toho voda začne rozkladať farbu.“ Pomaľovaný kameň by tak mohol znečistiť vodu.

Tvoriť niečo pekné

Chceli sme zistiť, čím to je, že sa toľko ľudí zapája do tejto reťazovej aktivity. Spojitosť sme hľadali s dnešnou pochmúrnou dobou. „Určite áno! Rozbehli sme to pred tromi rokmi a vtedy sme začínali maľovať len v rámci škôlky spolu s našimi škôlkarmi a ich rodičmi.“

Pekná myšlienka začala najprv putovať Dúbravkou. „Postupne tým, že sa cestovať dalo (pred pandémiou – poz. red.), tak sa kamienky dostali do celého sveta, lebo bolo možné cestovať a chodiť na výlety. Teraz, keď sú deti tak dlho doma, tak tvoria viac a viac, ale myslím si, že v tomto nachádzajú určitú psychohygienu a vyplnenie času“.

Pedagogička sama dobre vie, čím všetkým si deti prechádzajú. Okrem detí v škôlke má aj dve vlastné. „Viem, aké bolo náročné ich vychovávať v lockdowne a najmä vtedy, keď sa nedalo vychádzať. A preto je potrebné pri deťoch striedať činnosti, nájsť im vždy iné aktivity,“ pričom práve tu vidí toho správneho pomocníka.

„Nemáme sa stretávať zbytočne s inými rodinami, vonku chodiť na ihriská, takže čo budeme robiť? Deti takto dokážu stráviť hodinku aj dve bez toho, aby si vyhľadávali kamarátov. V podobe takejto hravej formy je možné dodržiavať opatrenia, ktoré po nás chcú,“ vykresľuje pedagogička.

Malí aj veľkí nadšenci naprieč Slovenskom okrem toho, že vytvárajú fotografické príspevky, opisujú radosť pri maľbe či objavení nového kamienka. „Doteraz som nevedela, že viem vôbec kresliť. A potom prišli kamene,“ vyzná sa nám Silvia Petri, ktorá v sebe okrem radosti objavila kus tvorivého ducha.

