14. marec 2021 Lifestyle Ťahajú to spolu roky: Známe slovenské dvojice, ktoré sa ľúbia stále viac Mnohé známe osobnosti svoju lásku neustrážili, no sú aj výnimky. Predstavujeme vám niekoľko párov, ktorým sa to podarilo.

Sú spolu roky a stále vyzerajú zamilovane, ak nie ešte viac. Reč je o slovenských známych a známejších osobnostiach, ktoré to spolu ťahajú roky. A vyzerá to tak, že nič sa na tom len tak nezmení.

Zuzana Kocúriková a Peter Mikulík

Legendárna herečka Zuzana Kocúriková opatruje svoju lásku už vyše 50 rokov. Herečka, ktorú okrem talentu ľudia aj dnes spoznávajú podľa dlhých havraních vlasov, je manželkou divadelného režiséra Petra Mikulíka.

Umelkyňa známa z filmov a rozprávok ako napríklad Zmluva s diablom, Soľ nad zlato, Hviezda padá hore, Pevnosť a televíznych snímok ako Semafor, Ordinácia v ružovej záhrade či Panelák, je vďačná v živote aj za svojho manžela. Ako prvé si váži vôbec to, že sa narodila. „Druhá vec je povolanie a tretie je, že som stretla manžela Petra a že nám to vydržalo až dodnes. Veď v septembri to bolo päťdesiat rokov, čo sme sa zoznámili. Moja dcéra mi vraví, že to dnes už nie je možné!,“ vyznala sa dojemne pred niekoľkými rokmi pre Šarm herečka. Manželia sú hrdí rodičmi jediného dieťaťa, dcéry Kataríny.

Článok pokračuje pod fotkou.

Mária Čírová a Marián Kachút

Napriek tomu, že Marián uvidel svoju nastávajúcu v bielom len pred niekoľkými rokmi, ich láska je oveľa dlhšia. Prvýkrát sa dvojica stretla v dnes už neexistujúcej talentovej súťaži Coca-Cola Popstar. Marián bol prvým víťazom tejto súťaže, kde neskôr vystupoval, ako jeden z jej usporiadateľov. Mária bola tá, ktorá zatvorila za ňou dvere, ako vôbec posledná víťazka.

Mnohí nedávali dvojici veľké šance, najmä pre vekový rozdiel, ale aj fakt, že Marián už raz ženatý bol. Dnes to spolu tiahnú už dvanásť krásnych rokov a vyzerá to tak, že obaja našli lásku, ktorú hľadali. Manželia vychovávajú 10-ročného Huga a 8-ročnú Zoe. Rodinka sa koncom júla rozrástla o malého bračeka Rubena.

„Chlapček náš, snívali sme o tebe, predstavovali sme si ťa a teraz si už náš!!! Piaty člen našej rodiny,“ napísala vtedy pod príspevkom na sociálnej sieti dojato speváčka.

Článok pokračuje pod fotkou.

Iveta Malachovská a Martin Malachovský

Moderátorka a operný spevák sú spolu už nádherných 28 rokov a stoja pri sebe aj v ťažkých chvíľach. Martinovi Malachovskému diagnostikovali pred pár rokmi sklerózu multiplex. Moderátorka sa vtedy do médií vyjadrila, že svojho muža veľmi ľúbi a jej vzťah k nemu sa vôbec nezmenil. Zamilovaná dvojica sa spolu ukazuje aj na sociálnej sieti. Majú spolu jednu dcéru Kristínu, ktorá má 23 rokov.

Článok pokračuje pod fotkou.

Paľo Habera a Daniela Peštová

Do nášho výberu sme zaradili speváka a známeho „hudobného kata“ Paľa Haberu a jeho manželku, krásnu topmodelku Danielu Peštovú, ktorá síce nie je Slovenka, no narodila sa v Československu. Spolu tvoria pár už vyše 19 rokov a spolu vychovávajú dve spoločné deti, dcérku Ellu a syna Paula. Okrem toho však spevák odmalička vychovával aj Yannicka, ktorého má modelka z prvého manželstva s Tommasom Butim.

„Stretli sme sa prvýkrát koncom mája. Náhodné stretnutie, ktoré mi od základu zmenilo život. A nikto nepotrebuje röntgenové videnie, aby videl, že som do neho stále blázon (až na tie chvíle, keď je to s ním na zbláznenie)“, vyznala sa dojemne Daniela na instagrame.

Článok pokračuje pod fotkou.

Lukáš Latinák a Anna Latináková

Známemu zabávačovi a hercovi zvonili svadobné zvony pred mnohými rokmi v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Svoje „áno“ mu pred 13-timi rokmi povedala Anna. Manželia spolu vychovávajú synov Dávida a Damiána a svoje súkromie si dobre strážia.