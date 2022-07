Zdroj: TASR/AP Slovensko potrápia búrky a prudké lejaky: Pre niektoré okresy platí výstraha! Búrky sprevádzané prudkým lejakom a krúpami a silným vetrom hrozia v nedeľu popoludní najmä v oblastiach juhovýchodného Slovenska. 31. júl 2022 Správy Zo Slovenska

31. júl 2022 Správy Zo Slovenska Slovensko potrápia búrky a prudké lejaky: Pre niektoré okresy platí výstraha! Búrky sprevádzané prudkým lejakom a krúpami a silným vetrom hrozia v nedeľu popoludní najmä v oblastiach juhovýchodného Slovenska.

Zdroj: TASR/AP

Meteorológovia vydali v tejto súvislosti najnižší stupeň výstrahy. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

Výstraha

Výstraha platí predbežne v nedeľu do 21.00 h v celom Košickom kraji, na väčšine Prešovského kraja a v okresoch Lučenec, Poltár, Revúca a Rimavská Sobota.

„Je malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami,“ spresnili meteorológovia.

S vetrom na horách treba do polnoci počítať v okresoch Žilina, Dolný Kubín, Tvrdošín, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica a Brezno.

„Na horách nad približne 1500 metrov sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch 110 až 120 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo je až víchrica,“ uviedol SHMÚ na webe.

Niekde slnečno, inde mraky

Aktuálne je počasie na našom území veľmi rozdielne. Na väčšine západného Slovenska panuje prevažne jasné až polooblačné počasie s teplotami, ktoré sa šplhajú až k hranici +25 °C, informuje iMeteo.sk.

„Slovensko už niekoľko hodín sužujú mimoriadne výdatné zrážky. Na viacerých miestach nášho územia sa vyskytujú pomerne výdatné zrážky a aj búrky. Tie spolu priniesli už desiatky milimetrov zrážok,“ píše iMeteo.sk.

Niekde od Nitry smerom k východu je už počasie diametrálne odlišné. Tu sa totiž vyskytuje veľmi výdatný dážď pri teplotách od +15 až do +20 °C a od Tatier zasa panuje iné počasie.

Na východnom Slovensku máme premenlivú oblačnosť s prehánkami a v južných okresoch sa začínajú tvoriť aj búrky, ktoré prinášajú ďalšiu vlahu.

„Takto by to malo byť až do večerných hodín. Zrážkové pole, ktoré prináša dážď sa rozpadne k večeru a taktiež aj búrky na východe. Do večera by v Žilinskom, v Trenčianskom a čiastočne aj v Banskobystrickom kraji malo ešte spadnúť priemerne okolo 5–10 mm zrážok, v Žilinskom kraji aj viac ako 20 mm. Výdatnejšie zrážky môžu spadnúť aj na východe a to predovšetkým z búrok,“ dodáva iMeteo.sk.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR