26. jún 2022 han Zo Slovenska Slovensko zasiahnu tropické HORÚČAVY: Pripravte sa, teploty budú atakovať +40 °C! Posledné júnové dni budú na Slovensku poriadne horúce. Podľa predpovede počasia na našom území hrozia extrémne teploty, ktoré sa môžu vyšplhať až ku štyridsiatke!

Už dneškom (nedeľa 26. júna, pozn. red.) začala na Slovensku vlna horúcich letných dní. Ešte pred prázdninami sa tak budeme „škvariť“. Podľa portálu imeteo.sk bude horúce počasie na území Slovenska pokračovať. Dokonca bude ešte teplejšie.

Predpoveď na týždeň

Na webe o počasí sa pozastavili pri každom dni budúceho týždňa. Z ich predpovede vyplýva, že vo štvrtok (30.6.) môžu teploty vyskočiť až na +38 °C! Lenže, jedným dychom pripomínajú aj hrozbu búrok. „Okrem horúčav sa totiž v našej oblasti bude rozpadať frontálny systém a ten bude spôsobovať to, že okrem vysokých teplôt, hrozia aj pomerne silné búrky,“ píšu na www.imeteo.sk.

Pondelok 27.6.

„Začiatok týždňa prinesie na naše územie teploty, ktoré sa budú pohybovať od +29 až do +34 °C. Podľa najnovších prepočtov numerických modelov by malo byť najchladnejšie na východe,“ uvádza imeteo.sk.

Pozor treba dávať na búrky z tepla. „Postupne sa začnú vytvárať búrky, ktoré hrozia na mnohých miestach západného Slovenska. Búrky budú sprevádzané predovšetkým prívalovým lejakom, ale v jadrách búrok nie sú vylúčené ani krúpy,“ potvrdili na webe.

Utorok 28.6.

„V ranných hodinách sa nad západným Slovenskom bude rozpadať komplex búrok, ale to nebude všetko. Očakáva sa, že na severnom Slovensku sa v priebehu dňa môžu vytvárať ďalšie búrky z tepla,“ hlási portál.

Maximálne teploty by sa v utorok mali pohybovať od +30 až do +36 °C. Veľmi teplo bude predovšetkým na juhu západného a východného Slovenska.

Streda 29.6. a štvrtok 30.6.

„V stredu teploty na našom území akcelerujú. Maximá si to vystrelia až k hodnotám okolo +38 °C, čo sú už extrémne hodnoty. Opäť však hrozia búrky,“ konštatujú na imeteo.sk

Piatok 1.7.

Prvý júlový deň by mala prísť zmena. „Ku koncu týždňa by totiž cez naše územie mal postúpiť studený front, ktorý prinesie vlnu búrok. Búrky môžu byť sprevádzané prívalovými zrážkami a ojedinele aj krúpami. Zároveň by tento postup studeného frontu mal priniesť vytúžené ochladenie,“ uvádza portál o počasí.

