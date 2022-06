Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Čo čaká niektoré znamenia vo ŠTVRTOK? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 27. júna do 3. júla? 26. jún 2022 ELA Magazín

BARAN

Počas tohto pracovného týždňa vás bude sprevádzať optimizmus, dobrá nálada, chuť do práce. To všetko sa bude veľmi pozitívne odzrkadľovať na vašich výkonoch, ale aj dobrých výsledkoch. Jediné, čo vás bude trápiť, bude to, že máte stále málo finančných prostriedkov. V súkromnom živote budete v priebehu týchto dní spokojní. Čím viacej sa bude blížiť koniec týždňa, tým viacej ste spokojnejší.

BÝK

V zamestnaní si v tieto dni dokážete poradiť so všetkým. Dokonca dokážete bez problémov zvládnuť aj menšie problémy, ktoré sa vynoria z minulosti. Preto nie je na tom nič zvláštne, že koncom týždňa ste sami so sebou spokojní a to je dôležité. Váš osobný život bude v utorok poznamenaný hádkami a nedorozumeniami medzi vami a vašou rodinou. Naopak, štvrtok bude plný lásky. Nastávajúci víkend bude pekný a príjemný.

BLÍŽENCI

Už na úplnom začiatku tohto pracovného týždňa máte skoro až bojovnú náladu v tom dobrom slova zmysle. Ste nadupaní energiou a elánom do práce, ale nebude vám to nič platné, pretože nach sa snažíte ako najlepšie viete, nebude sa vám dariť v ničom. A, bohužiaľ, ani finančne nebudete spokojní. Peniaze vám budú chýbať. Vo vašom súkromí si vo štvrtok urobte dostatok času na vašich partnerov. Chýba im vaša prítomnosť. Vyhnete sa tak počas víkendu ich výčitkám za to, že sa im málo venujete.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

