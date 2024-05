13. máj 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Slovenským dôchodcom hrozí ZADLŽENIE! Bez príjmu môžu byť až štyri MESIACE Slovenskí dôchodcovia sa môžu ocitnúť na štyri mesiace úplne bez príjmu. Hrozia im dlhy v stovkách eur.

Na Slovensku od mája dochádza k zmenám v predčasných dôchodkoch hlavne pri ľuďoch, ktorí odpracovali 40 rokov. Ako informoval finsider.sk, toto bude možné len do 14. mája. Po novom sa totiž zvyšuje počet odpracovaných rokov a navyše, penzisti dostanú aj menej peňazí.

Pozor na dlhy

Portál upozorňuje, že ak niekto chce ísť do predčasného dôchodku, musí o to vopred požiadať a plánovať by tento krok mal aspoň dva mesiace vopred. Počítať totiž musí aj s výpovednou lehotou v práci. Po podaní žiadosti už totiž nemôžete pracovať a žiadosť tak môžete podať až po ukončení pracovného pomeru.

Keď už o predčasný dôchodok požiadate, Sociálna poisťovňa má od toho momentu 60 dní na jeho priznanie.

Termín však môže predĺžiť o ďalších 60 dní.

Ako sme spomínali, v tomto období už nemôžete nikde pracovať. Tu však nastáva problém. Na Slovensku musí byť každý zdravotne poistený.

Reálne sa tak môže stať, že už nepracujete a nemáte tak príjem, na priznanie dôchodku stále čakáte, no zdravotné poistenie musíte stále uhrádzať. Ak nemáte našetrené peniaze, poľahky sa stanete dlžníkom zdravotnej poisťovne.

Existuje riešenie

Riešením môže byť prihlásenie sa na úrad práce. V posledných štyroch rokoch ste však museli byť poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní. Vznikne vám tak nárok na dávku v nezamestnanosti a preklenutie obdobia bez príjmu do času priznania predčasného dôchodku. Navyše, stanete sa poistencom štátu a vyhnete sa plateniu zdravotných odvodov z vlastného vrecka. Po priznaní dôchodku sa z úradu opäť odhlásite.

Po priznaní predčasného dôchodku sa môžete znovu zamestnať, no len na dohodu a s uplatnením odvodovej úľavy a do maximálnej výšky 200 eur mesačne. „Aj s úľavou tak nemôže zarobiť viac ako 2 400 eur za rok. Keď túto podmienku niekto poruší, poisťovňa mu prestane vyplácať predčasný dôchodok,“ upozorňuje portál.

Zmena pravidiel

Po novom sa bude počet odpracovaných rokov zvyšovať podľa strednej dĺžky života.

„Každý si zistí potrebný počet rokov tak, že od svojho dôchodkového veku odpočíta číslo 23. Do úvahy sa bude brať vek odchodu do penzie bez započítania vychovaných detí. Dôchodkový vek zatiaľ určuje tabuľka v zákone, ktorá počíta s ľuďmi narodenými v roku 1966 a skôr. Ak sa napríklad niekto narodil napríklad v roku 1963, jeho klasický dôchodkový vek je 63 rokov a šesť mesiacov. Ak by chcel odísť do predčasného dôchodku, musí odpracovať minimálne 40 rokov a šesť mesiacov,“ vysvetľuje finsider.sk.

Foto: ilustračné

