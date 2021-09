Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Sme v 3. vlne pandémie a ideme očkovať 3. dávkou! Ktoré skupiny ľudí ju dostanú? Tretia dávka je určená očkovaným vektorovými i mRNA vakcínami proti ochoreniu COVID-19. 30. september 2021 Zo Slovenska

Očkovanie treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 by sa mohlo spustiť v najbližších dňoch. Prístupné bude najmä pre ľudí so zníženou imunitou. Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre pediatriu Elena Prokopová o tom informovala vo štvrtok.

Prokopová poznamenala, že ideme do tretej vlny pandémie, ktorá bude podľa všetkého ešte horšia ako druhá v počte pozitívnych ľudí. Poukázala na to, že tretia vlna bude stáť na zdravotníkoch, ambulanciách a nemocniciach a na tom, ako to budú zvládať.

Tretia vakcína

„Pacienti budú potrebovať na očkovanie treťou dávkou odporučenie od špecialistu alebo všeobecného lekára,“ priblížila Prokopová. Prísť môžu do ktoréhokoľvek očkovacieho centra, kde sa skontroluje, či spĺňajú kritériá. Prihlásiť sa budú môcť aj cez portál Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).

Ako vyplýva zo súčasného usmernenia MZ SR, tretia dávka je určená očkovaným vektorovými i mRNA vakcínami proti ochoreniu COVID-19.

Ministerstvo odporúča, aby medzi prvými dostali tretiu dávku vakcíny zdravotnícki pracovníci, imunosuprimovaní či kompromitovaní pacienti, teda napríklad pacienti s onkologickým ochorením, po transplantácii, s reumatickou artritídou a podobne, ďalej klienti a zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb, učitelia a zamestnanci škôl a školských zariadení, pacienti vo veku 60 a viac rokov a následne všeobecná populácia nad 18 rokov. Odporúčané poradie skupín môže byť podľa MZ SR priebežne upravené.

