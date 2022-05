Zdroj: Reprofoto TV JOJ Smer: Ceny rastú, ľudia padajú na ústa! A Sulík tu robí animátora poblázneným Geissenovcom! Ťažký život milionárov? Nuž, známa reality show, ktorá sa aktuálne nakrúca na Slovensku, má presne opačnú pachuť: Ťažký život Slovákov! Manželia Geissenovci sa stali aj politickou témou. 9. máj 2022 ELA Správy Politika

9. máj 2022 ELA Správy Politika Smer: Ceny rastú, ľudia padajú na ústa! A Sulík tu robí animátora poblázneným Geissenovcom! Ťažký život milionárov? Nuž, známa reality show, ktorá sa aktuálne nakrúca na Slovensku, má presne opačnú pachuť: Ťažký život Slovákov! Manželia Geissenovci sa stali aj politickou témou.

Návrh, aby ďalší balík sankcií Európskej únie (EÚ) voči Rusku zahŕňal aj zákaz dovozu ruskej ropy, je neakceptovateľný. Bola by to „ekonomická samovražda“.

Sulík a Geissenovci

Vláda SR by mala hájiť vlastné energetické záujmy štátu tak, ako to robí maďarská. Vyhlásil to líder opozičného Smeru-SD Robert Fico na pondelkovej tlačovej konferencii pred budovou Ministerstva hospodárstva (MH) SR.

„Nie je možné, aby sa minister hospodárstva venoval celý víkend nejakým poblázneným dvom Nemcom, nejakým Geissenovcom, ktorí nevedia čo od dobroty… Nie je možné, aby sa venoval predseda vlády Heger a prezidentka návšteve prvej dámy Spojených štátov amerických, keď medzitým predseda vlády Maďarska, ako aj ďalšie krajiny, tvrdo bojujú za svoje záujmy,“ odkázal vláde Fico.

„Považujem za výsmech ľuďom na Slovensku, že padajú na ústa, ceny rastú a minister hospodárstva namiesto toho, aby sa venoval cenám na Slovensku a cenám benzínu, tu robí animátora dvom nemeckým zbohatlíkom, pri všetkej úcte. Viete si predstaviť, že by Braňo Mojsej prišiel do Nemecka a minister hospodárstva by ho sprevádzal do nemeckého parlamentu a tam by mu robil šou?,“ povedal na tlačovke Ľuboš Blaha.

Vzor od Maďarov

„Ak vláda SR nič neurobí a ustúpi požiadavkám Európskej komisie (EK) a nebude robiť to, čo robí vláda Maďarska, teda nebude bojovať za vlastné energetické záujmy, ľudia na Slovensku musia očakávať, že ten benzín a nafta pôjde niekde nad 2 eurá,“ zdôraznil Fico. Zároveň vyzval vládu, aby v utorok (10. 5.) predstúpila pred Národnú radu (NR) SR a priblížila, čo s tým bude robiť.

Zdôraznil tiež, že kým za nákup ľudia zaplatili 80 eur, dnes je to 95 eur a o chvíľu zaplatia vyše sto eur.

Verí, že sankcia v podobe zákazu dovozu ruskej ropy nebude prijatá. Apeloval na vládu, aby sa tejto téme venovala. Myslí si, že je možnosť zastropovať ceny pohonných látok, pokiaľ ide o benzín a naftu.

Podľa neho by sa ceny mohli pohybovať okolo úrovne 1,4 – 1,5 eura za liter. „Odstavenie dodávok ruskej ropy je totálny nezmysel, toto je výmysel Spojených štátov amerických,“ tvrdí Fico.

Robia dobrú reklamu

Sulíka kritizoval aj predseda Hlasu Peter Pellegrini, ktorý povedal, že normálny minister energetiky a hospodárstva mal byť dnes v Katare a dohovárať sa o tom, či by sme odtiaľ mohli mať plyn.

„Rozumiem kritike, že Slovensko má dnes iné problémy, avšak kvôli nim nemôžeme odsunúť všetky oblasti podnikania. Slovenský turizmus zažil tvrdú dvojročnú ranu v podobe koronakrízy a každé euro od zahraničných turistov podnikatelia uvítajú. Skúsenosti ukazujú, že návštevy Geissovcov v iných krajinách veľmi pomohli a dnes ich ľudia podnikajúci v turizme prosia, aby k nim prišli a zviditeľnili ich,“ uviedol na svoju obhajobu Sulík.

Namiesto v plánovanom jednom dieli seriálu sa štáb podľa hovorcu SaS Ondreja Šprláka rozhodol natočiť hneď tri. V reality show, ktorú vo svete sledujú milióny ľudí, tak bohatí manželia ukážu prírodu, gastronómiu, možnosti športového vyžitia či slovenskú pohostinnosť v tom najlepšom svetle.

