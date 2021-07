Smer-SD podal "verejné trestné oznámenie" pre nákup testov od trnavskej firmy

Týkať sa má nákupu antigénových testov na ochorenie COVID-19 od trnavskej firmy. Informoval o tom predseda strany Robert Fico na piatkovej tlačovej konferencii.

Trvá na tom, že vláda kradla a na nákupe testov sa „nabalila“. Zároveň vyzval premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby „nebol len pajácom“, ale konal. Opätovne ho vyzval aj na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) pre medializované podozrenia z brania úplatku.

„Podávame verejné trestné oznámenie a žiadame NAKA, keď je taká aktívna pri vykopávaní dverí, keď je taká aktívna pri krivom obviňovaní ľudí, nech sa tomuto lupu Matoviča, Sulíka a Krajčoviča (riaditeľ trnavskej firmy Eurolab Lambda Peter Krajčovič, pozn. TASR) venujú. Pretože vo všetkých prípadoch predtým, keď sa kupovali testy, to mohli urobiť napriamo od juhokórejskej firmy Biosenzor, ale neurobili to, lebo potrebovali zarobiť,“ uviedol Fico.

„Sú to lumpi, sú to klamári a sú to zlodeji. Na jednej strane posielajú ľudí do väzenia za desaťtisíce a tu sa kradnú milióny eur,“ dodal.