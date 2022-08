Zdroj: pixabay.com , pixabay.com SMRDIA vám topánky? Odstráňte jednoducho a lacno zápach: Už žiaden TRAPAS pri vyzúvaní! Dajte zbohom zápachu z tenisiek, lodičiek či vychádzkovej obuvi. 29. august 2022 Monika Hanigovská Magazín

Už sa vám stalo, že ste sa niekde vyzuli a v momente by ste sa najradšej opäť obuli? A možno aj prepadli od hanby pod zem? Nadmerné používanie topánok, pot, nečistoty, baktérie, plesne a nedostatok prevzdušňovania môžu prispieť k nevábnej vôni.

No niekedy tomu nie je možné zabrániť ani starostlivosťou o topánky a chodidlá. Dobrou správou je, že pach môžete napriek tomu odstrániť alebo ho výrazne potlačiť.

1) Citrusová šupka alebo esenciálny olej

Nechajte cez noc v topánkach čerstvú citrónovú či limetkovú šupku, alebo nastriekajte na podrážky niekoľko kvapiek akéhokoľvek esenciálneho oleja. Použite napríklad levanduľu a nechajte topánky dobre vyschnúť. Ako pripomína MedicineNet, oba spôsoby vám pomôžu eliminovať pachy.

2) Zmrazenie topánok

Vložte topánky do veľkého plastového vrecka a uložte ho cez noc do mrazničky. Na druhý deň ich vyberte a nechajte obuv prirodzene vyschnúť. „Extrémne nízka teplota zabije baktérie a vaše topánky budú menej zapáchajúce,“ pripomína MedicineNet.

3) Jedlá sóda

Biely prášok výborne pohlcuje pachy. Tak ako na to? Do topánok nasypte malé množstvo sódy a nechajte prášok cez noc pôsobiť. Pred opätovným nosením topánok nezabudnite dôkladne vysypať alebo povysávať.

4) Biely ocot

Ocot využívame na dochucovanie jedál a šalátov. No vedeli ste, že je výborným pomocníkom v boji proti zápachu? No popritom odstraňuje aj baktérie v topánkach. Do rozprašovača nalejte jednu šálku octu a jednu šálku vody, dobre premiešajte a roztokom vystriekajte vnútro topánok. Nechajte dobre vyschnúť. Ocot odstráni zápach a udrží sviežu vôňu vašich topánok niekoľko hodín.

5) Čajové vrecká

Lacným a účinným spôsobom sú čajové vrecká. Vezmite niekoľko kusov, vložte ich na niekoľko hodín do topánok a nechať pôsobiť – na kvalite čaju nezáleží, postačí vám najlacnejší variant.

