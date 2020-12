15. december 2020 Milan Hanzel Magazín Smrť si nevyberá povolania: Po Kožkovi odišiel do neba ďalší slovenský herec

Ešte vo veku nedožitých 80 rokov zomrel v sobotu (12. 12.) slovenský bábkový, činoherný, televízny a filmový herec Anton Vaculík. Bol rodákom z Trnavy.

Smutnú udalosť potvrdil aj jeho syn Juraj Vaculík.

Z jeho života

Rodák z Trnavy po štúdiách na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe získal angažmán v Krajskom bábkovom divadle v Banskej Bystrici, kde hral v predstaveniach, ako Botafogo, Kráľ jeleňom, Kráska a zviera či Jánošík. Za postavu básnika v predstavení Kniha rozprávok získal cenu za Divadelnú tvorbu roku 1976.

V rokoch 1982 až 1989 účinkoval v Divadle pre deti a mládež v Trnave v predstaveniach Rómeo a Júlia, Ako sme sa hľadali, Ako bolo, Aj kone sa strieľajú, Tartuffe. Do novej sezóny už nastúpil od augusta 1989 do Štátneho bábkového divadla v Bratislave, v ktorom zotrval až do odchodu na dôchodok v roku 2001.

Bol aj učiteľom

V roku 1990 spoluzakladal Katedru bábkarskej tvorby na Činohernej a bábkarskej fakulte Vysokej školy múzických umení, kde pôsobil ako pedagóg do roku 1992.

Účinkoval vo viacerých celovečerných filmoch, ako napríklad Šibenica, Cesta domov, Pavilón šeliem, Kočka, Krajinka, Správa o putovaní študentov Petra a Jakuba.

Poznáme ho z dabingu

V dabingu sa podieľal na stvárnení niekoľkých desiatok filmov, ako napríklad Hore, Autá či Rodinka Úžasných. Stvárnil napríklad jednu z hlavných úloh v seriáli Mesto tieňov.

