15. december 2020 Milan Hanzel Magazín Zábery, z ktorých mrazí: Herec Kožka pred smrťou opísal, ako sa cíti! VIDEO

Len v pondelok večer (14. 12.) obletela Slovensko smutná správa o smrti populárneho herca Štefana Kožku. Ešte smutnejší je pohľad na jeho video, v ktorom priznal, že má COVID-19.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

O náhlej smrti herca, ktorý naposledy „hviezdil“ v markizáckom seriáli Horná Dolná, sme vás informovali v tomto článku.

Nečakaný skon

Čo bolo príčinou ešte oficiálne nie je známe, ale ako uvádzajú jeho kolegovia z divadla či televízie, a takisto portálu Topky.sk, mal mať koronavírus. „Minulý týždeň sa objavil v divadle Nová scéna. Vyzeral veľmi zle, bol vychudnutý a sťažoval sa, že sa necíti dobre. Hovorilo sa, že je pozitívny na koronavírus,“ písal spomínaný web. A to nebolo všetko. Práve Topky.sk priniesli aj VIDEO, v ktorom sa Kožka zdôveruje s ťažkým priebehom COVID-u.

Video s hercom

Na internete sa v spomínanom videu má nachádzať Kožka, ktorý je prikrytý dekou a len s ťažkosťou rozpráva. „Ahojte, som Štefan, mám 66 rokov a mám COVID. Nie, nerobím si srandu, je to naozaj vážne, pretože za posledné štyri dni som zažil toľko bolesti, že som mal chuť to všetko skončiť. Prosil som Pána Boha a všetkých svätých, nech ma už konečne zoberú z tohto sveta. Vykašľali sa na mňa. Asi so mnou majú ešte iné zámery,“ stojí v úvode videa.

„Ľudia, mám pocit, že sme začali byť veľmi ľahostajní k tejto záležitosti. Podcenili sme relatívne dobré výsledky,“ len s ťažkosťami dodal Štefan a po krátkej odmlke doplnil: „Neviem, čo mám ďalej povedať, ale nepoľavujme prosím…“

Prosí všetkých

Známy herec ešte stihol zdôrazniť, aby ľudia boli počas Vianoc zodpovední. „Ľudia, prosím vás, berte to s úplnou vážnosťou,“ poznamenal a roztraseným hlasom na záver podotkol: „Ak sa mi nerozpadnú pľúca, tak sa vidíme…“ Žiaľ, uznávaný divadelník svoj boj na tomto svete prehral…

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk