Sneženie môže byť výraznejšie. Príde najmä v PIATOK: Kde spadne až 5 centimetrov?

Už o niekoľko hodín sa na našom území ochladí a toto ochladenie so sebou prinesie aj snehovú nádielku. Na tú sa musia pripraviť predovšetkým obyvatelia severného a východného Slovenska, kde by mohol napadnúť aj čerstvý sneh, informuje iMeteo.

Prvé sneženie sa však na našom území očakáva už vo štvrtok, kedy sa začne ochladzovať. Najskôr však sneženie čaká vyššie položené oblasti a nižšie položené oblasti sa dočkajú v druhej vlne ochladenia, ktorá príde v piatok.

V stredu 16. novembra sa budú podľa SHMÚ denné maximá pohybovať na úrovni siedmich až 12 stupňov Celzia, pričom miestami sa dá očakávať slabý dážď alebo mrholenie, v polohách nad cca 1500 metrov sneženie.

Počas voľného dňa pocítime vo štvrtok cez deň miestami prechodne zmenšenú oblačnosť. V noci na viacerých miestach, cez deň len ojedinele, prehánky alebo dážď. Hranica sneženia sa však zníži už od cca 600 metrov. Denné hodnoty budú v intervale od šiestich do 11 stupňov, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou jeden až 6 stupňov.

Od severovýchodu k nám začne prúdiť o niečo chladnejší vzduch a súčasne sa cez našu oblasť, smerom nad východnú Európu bude presúvať tlaková níž. Práve tá k nám vtiahne chladnejší vzduch, ktorý dorazí najskôr predovšetkým na sever Slovenska.

„Cez deň od západu postupne na mnohých miestach dážď alebo mrholenie. Na východnom Slovensku už v nižších polohách, inde od cca 500 metrov sneženie alebo dážď so snehom,“ doplnil SMHÚ.

„Práve spomínaný piatok prinesie na Slovensko studený vzduch, ktorý pocítime na celom území. Teploty sa prepadnú a už v noci na štvrtok sa na severe územia očakáva mráz,“ informuje iMeteo.

Zatiaľ sa však sneženie očakáva predovšetkým vo vyššie položených oblastiach, od nadmorskej výšky 700 metrov. Nižšie položené oblasti nášho územia sa dočkajú v druhej vlne sneženia, ktorá príde v piatok. Zrážky sa postupne budú meniť od severu z dažďových na snehové.

Sneženie by malo zasiahnuť predovšetkým severné Slovensko, pričom do sobotňajšieho rána by malo napadnúť od poprašku až do piatich centimetrov.