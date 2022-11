RANNÁ KÁVA po prebudení ŠKODÍ zdraviu: Aj vás trápia TAKÉTO zdravotné problémy?

Zalievate si hneď ráno kávu? Mali by ste s tým prestať, riskujete zdravotné problémy.

Bez kávy mnohí neurobia ráno ani krok. Kávičkári si ju často vychutnávajú ešte pred jedlom a tento zvyk si nevedia vynachváliť. Možno tiež patríte k tým, čo sa domnievajú, že ich prvá ranná šálka voňavého nápoja naštartuje do celého dňa.

Kofeínový hit spôsobuje veľké problémy črevám a hormónom. Informuje o tom britský denník Daily Mail, ktorý sa odvoláva na nutričnú špecialistku Oliviu Hedlundovú.

„Káva je kyslá a zároveň je na prázdny žalúdok ťažká. Telo sa okrem toho dostáva do stresovej reakcie, vystrelí vám kortizol a dostane sa do akéhosi boja… zároveň sa zahrávate so svojimi hormónmi,“ vysvetlila nutričná špecialistka.