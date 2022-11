Zdroj: TASR/Martin Baumann Už o pár HODÍN je tu prvé sneženie! Pred nami je výrazné ochladenie, hrozia aj MRAZY Blíži sa zásadná zmena v charaktere počasia, ktorá ovplyvní počasie na našom území niekoľko nasledujúcich dní. 15. november 2022 ELA Rôzne

Pred nami je výrazné ochladenie, ktoré prinesie prvé snehové vločky aj do nižších polôh. Okrem sneženia však hrozia aj mrazy. Našu oblasť čaká nadchádzajúce hodiny zásadná zmena v doterajšom charaktere počasia, informuje iMeteo.sk.

Výrazné ochladenie

Výrazné ochladenie, ktoré príde na naše územie už v stredu, stiahne teploty výrazne nadol, ale až o takú extrémnu zmenu nepôjde. Počasie sa len dostane z nadpriemeru do dlhodobého priemeru.

Počasie v nadchádzajúcich dňoch zmení charakter, hneď v niekoľkých európskych krajinách. Bude to súvisieť s tým, že počasie nad našou oblasťou ovplyvní studený front, zatiaľ čo nad východnou Európou sa prehĺbi tlaková níž a okolo nej začne do našej oblasti prúdiť od severovýchodu chladnejší vzduch.

Nadchádzajúce dni tak prinesú do Európy pestré počasie. Zatiaľ čo pri Jadrane sa v dôsledku výrazného teplotného kontrastu očakávajú búrky, tak strednú Európu zasiahnu dokonca aj snehové zrážky.

Studený front začne počasie na našom území ovplyvňovať už v stredu večer. Studený front bude pomerne stacionárny, čo prinesie veľa zrážok predovšetkým do západnej polovice Slovenska, kde sa očakáva predovšetkým upršaný štvrtok.

Zároveň však od severovýchodu začne prenikať studený vzduch, vplyvom čoho začne hranica sneženia v našej oblasti výrazne klesať.

Sneženie

Čo sa týka nášho územia, tak sneženie sa ako prvé objaví na horách. V noci na štvrtok však hranica sneženia bude klesať a keďže najchladnejšie bude na severe a východe, tak v týchto oblastiach sa snehové zrážky môžu objaviť aj v nižších polohách.

„Prakticky môžeme tvrdiť, že čím severovýchodnejšie pôjdeme, tým hranica sneženia bude klesať. Zatiaľ čo na západe sa hranica sneženia bude pohybovať okolo výšky 800 metrov, tak na severovýchode, v okolí napríklad Stropkova či Bardejova môže hranica sneženia klesnúť na 0 m n.m,“ dodáva iMeteo.

Koncom tohto týždňa môže nasnežiť v nižších polohách Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.

„Je zvýšená pravdepodobnosť, že minimálne na severe územia sa prechodne aj v nižších polohách vyskytne sneženie alebo dážď so snehom a maximálna denná teplota vzduchu tam bude len v intervale od nula do päť stupňov Celzia,“ uviedol SHMÚ. Priblížil, že zmenu počasia prinesie tlaková níž, ktorá sa začne prehlbovať najprv nad Pobaltím, neskôr bude prehlbovanie pokračovať nad východnou Ukrajinou a ukrajinsko-ruským pohraničím.

Nadchádzajúce dni tak prinesú do našej oblasti výrazné ochladenie, ktorý by malo priniesť snehové zrážky aj do nižších polôh.

Aj mráz

Okrem sneženia treba počítať aj s výrazným ochladením. Denné teploty postupne poklesnú na +1 až +8 °C, pričom nie je vylúčené to, že počas víkendu sa v krajných severných okresoch vyskytne aj celodenný mráz.

V noci by na východe a severe Slovenska malo celkom určite mrznúť a na zvyšku Slovenska vystúpia teploty maximálne do +5 °C.

Pred nami je tak výrazná zmena počasia, no nakoľko máme už polovicu novembra, tak nečaká nás nič výnimočné. To sa len z teplotného nadpriemeru, ktorý na našom území panoval uplynulé týždne, dostaneme do priemerného novembrového počasia.

