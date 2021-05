Zdroj: TASR/AP ŠOK! Briti tvrdo vyhosťujú občanov EÚ, ktorí prišli do krajiny za prácou Ak chcete ísť pracovať do Veľkej Británie ako aupair, brigádnik, alebo v inej profesii, dávajte si veľký pozor! Briti v poslednom čase vyhostili desiatky Európanov. 15. máj 2021 MI Zo zahraničia

Zdroj: TASR/AP

Briti hlasovali za odchod z EÚ najmä preto, aby sa zbavili Poliakov, Rumunov, Slovákov a ďalších občanov z krajín EÚ, ktorí vo veľkom v ich krajine žili a pracovali. Mnohí domáci ich vnímali ako votrelcov, ktorí im berú prácu a menia ich kultúru. Je zrejmé, že britská vláda túto túžbu svojich občanov dôkladne napĺňa a Európanov hľadajúcich prácu nemilosrdne vyhosťuje.

Nepriateľské prostredie

„Európskych občanov, ktorí prišli na pracovný pohovor alebo si chcú hľadať prácu, zadržiavajú už na letisku. Potom ich dajú do vyhosťovacích centier. Je to dôsledok nepriateľského prostredia, ktorý vytvorila britská vláda po brexite,“ píše britský portál The Guardian.

Takúto prax vraj pocítili už desiatky občanov krajín EÚ a popisovali to ako veľmi traumatickú a ponižujúcu skúsenosť. Problém je v tom, že prišli do krajiny s cieľom práce, ale ešte nemali pracovné víza. Domnievali sa, že si ich môžu vybaviť neskôr, pretože ešte nevedeli, či vôbec nejakú prácu získajú.

„Britské vládne pravidlá pritom explicitne umožňujú prísť do krajiny s cieľom pracovného pohovoru aj ľuďom bez pracovných víz,“ dodáva portál.

Len za posledné dva dni takto britskí imigrační úradníci vyhostili minimálne dvanásť Európanov. V skutočnosti ich môže byť oveľa viac. Niektorí uverili, že pracovné víza si môžu vybaviť aj dodatočne, keď získajú prácu a iní priamo porušili pravidlá, keď prichádzali už na dohodnutú pracovnú pozíciu, ale nemali potrebné víza.

Zadržaná Češka

The Guardian priniesol svedectvo dvoch Španielok, ktoré vycestovali do Británie začiatkom mája, aby absolvovali pracovný pohovor. Obidve hneď po prílete zadržali a umiestnili do vyhosťovacieho centra. Tam sa stretli aj s jednou Češkou, ktorá skončila rovnako. Do Londýna priletela z Mexika.

„Aj ona vedela, že nemôže v Británii hneď začať pracovať, ale myslela si, že si môže najprv prísť hľadať prácu, a potom sa vrátiť s pracovnými vízami. Ponúkla sa, že si teda zaplatí let do Prahy, ale to jej zamietli, pretože ju chceli vyhostiť späť do Mexika,“ popísali Španielky osud mladej Češky, ktorá vraj bola doslova zúfalá.

Rovnakú skúsenosť občanov popisujú aj médiá v ďalších európskych krajinách. Sú to napríklad Taliani, či Gréci. Väčšinou išlo o mladých ľudí, ktorí chceli na britských ostrovoch pracovať len pár mesiacov ako aupair alebo pomocné sily v nízko kvalifikovaných pozíciách. To bolo možné do konca minulého roka. Po novom už musia mať pracovné víza.

Oficiálne môžu Európania voľne pricestovať do Veľkej Británie len ako turisti. Britskí imigrační úradníci ich však môžu bez udania dôvodu poslať naspäť, ak majú podozrenie, že v skutočnosti prichádzajú za prácou. Je to teda rovnaký režim, aký platil v každej krajine pred vstupom do EÚ.

