Česi idú svojou cestou! Na covidové pasy nečakajú, krajinám uznajú očkovacie certifikáty

Český minister zdravotníctva Petr Arenberger (ANO) uviedol, že jeho rezort už nebude čakať na tzv. covidový pas, ale začne uznávať očkovacie certifikáty z Maďarska, Nemecka a Poľska. Rokuje sa aj so Slovenskom.

Oznámil to vo štvrtok na zasadnutí zdravotného výboru v Poslaneckej snemovni. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.

Rátajú aj so Slovenskom?

„S účinnosťou od soboty (15. mája) dôjde k možnosti využívať vzájomne uznávané očkovacie certifikáty s Poľskom, Maďarskom a Nemeckom,“ uviedol Arenberger.

Spolupráca sa bude zakladať na diplomatických nótach, ktoré rezort pripravuje v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí.

„Zatiaľ sa k tomu nepripojilo Slovensko, ale i s tým sa rokuje,“ doplnil.

Zmiernenie opatrení

Ako píše server Novinky.cz, Arenberger tak zmierni ochranné opatrenie ministerstva, ktoré podpísal 3. mája s účinnosťou od nasledujúceho dňa.

To zrušilo povinnosť negatívneho testu pre očkovaných, ktorí cestujú do ČR zo štátov so stredným a vysokým rizikom. Výhody sa však vzťahovali len na tých, ktorí dostali certifikát vydaný v ČR. Minister argumentoval obavami z falšovania zahraničných certifikátov.

Zároveň týmto krokom zmenil pôvodné stanovisko rezortu, ktoré počítalo s uznávaním až od chvíle, keď vznikne celoeurópsky covidový pas, ktorého uvedenie je plánované na jún.

