1. máj 2024 ELA Magazín Ona ŠOKOVANÍ fanúšikovia Dare po operácii a úprave TVÁRE: Si to ty? Ľudia ju nespoznávajú! FOTO Odkedy vyplávalo na povrch, že Dara Rolins (51) si dala upraviť svoj zovňajšok na klinike krásy, speváčka sa na čas stiahla zo sociálnych sietí.

To, že sa popová speváčka chystá pod nôž, zverejnil vo videu na sociálnej sieti prestížny lekár. Daru to poriadne nahnevalo, keďže si takéto veci chcela nechať pre seba. Návštevy estetických kliník nie sú v dnešnej dobre už nič výnimočné, a hoci úpravy tváre priznala aj Dara, stále je to v jej prípade vkusné.

„A rovnako ako pred dvoma rokmi mal istý doktor potrebu zdieľať so svetom úpravu môjho nosa, tak aj tentokrát sa našiel ďalší, ktorý sa chcel pochváliť zákrokom, a že má u seba "Darinku,“, uviedla vo februári zaskočená Rolins, ktorá sa následne rozhodla pre detox od sociálnych sietí.

Rozhodla sa pre plastiku

Speváčka mala na istý čas pauzu od sociálnych sietí, avšak teraz oznámila svojim fanúšikom, že je späť. „Pomaličky sa vraciam do reality. Môj dočasný detox od soc. sietí a celkového pracovného kolotoča bol dosť prirodzený a navyše podmienený istým estetickým zákrokom, ktorý taktiež podlieha určitému procesu rekonvalescencie, jak vieme,“ uviedla Dara a po dlho čase ukázala prvé fotky jej nového imidžu.

Pod jej statusom sa to však hemží „zdesením“ fanúšikov, podľa ktorých sa na seba už nepodobá a vyzerá hrozne. Sú však aj takí, ktorí jej odkazujú, aby si od zakomplexovaných žien nič nerobila.

„Dôvod, prečo my ženy podstupujeme všetky tie skrášľujúce procedúry, má každá jedna z nás individuálny. Je nám prirodzené riešiť sa. A spôsob, ktorý pre seba vyhodnotíme ako najefektívnejší je len naša vec. Mala som pocit, že aj napriek môjmu zdravému životnému štýlu stravovaniu a športovaniu, sa môj spôsob života – rovná sa večerná pracovná doba plus ranné vstávačky s Lolou do škôlky, poťažmo do školy – sa dlhodobo, pomaly ale iste, podpisovali na mojom stále viac unavenom vzhľade,“ uviedla v úvode Dara.

Cíti sa ako manDarinka!

„A ako sa cítim ja? Ako čerstvá manDarinka! Taká tá s tým zeleným lístkom. Sviežo. Proces uzdravovania je síce nesmierne zdĺhavý a otravný, pretože vyžaduje absenciu pohybu a akejkoľvek námahy, takže je človek uväznený niekoľko dlhých týždňov vo vlastnom, nie príliš „zdravom tele“ – pretože z môjho pohľadu je zdravé iba telo, ktoré sa hýbe. Ale efekt je, myslím, pozoruhodný. Samozrejme, všetko chce čas a moment, kedy sa všetko správne „usadí“ a stane absolútne prirodzeným, nie je len o čase zahojenia. Po každom zákroku začína až po samotnom zahojení ten návrat do reality a fungovanie v nej. Už ani neviem kedy naposledy som cvičila, skákala, spievala (smiech)," hovorí Rolins, ktorá dodáva, že tým nechce nikoho na zákroky nabádať.

3 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk