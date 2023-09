Zdroj: Instagram.com/dararolins_vermi Dara Rolins prezradila tajomstvo DOKONALEJ postavy: TÝMTO potravinám sa zďaleka vyhýba! Čo sa ukrýva za dokonalou postavou Dary Rolins? Tieto potraviny by ste v jej jedálničku hľadali márne. 22. september 2023 TOS Ona

22. september 2023 TOS Ona Dara Rolins prezradila tajomstvo DOKONALEJ postavy: TÝMTO potravinám sa zďaleka vyhýba! Čo sa ukrýva za dokonalou postavou Dary Rolins? Tieto potraviny by ste v jej jedálničku hľadali márne.

Slovenská speváčka je pre mnohé ženy vzorom nielen tým, ako sa oblieka, ale aj svojimi názormi na život či na životosprávu.

Aj napriek tomu, že oslávila svoje 50. narodeniny, má výnimočnú postavu bohyne, ktorú vôbec neskrýva a fotky častokrát aj v plavkách bez problémov a pravidelne zdieľa na svojich sociálnych sieťach. Dokonalá postava však nie je zadarmo.

Rolins okrem cvičenia dbá práve na svoju životosprávu. „Myslím že to, čo je v mojom prípade to rozhodujúce, čo riešim omnoho viac, než cvičenie a čo môže z tej najväčšej časti za moju postavu, je jedlo. To naozaj riešim. Priznávam…“ vyjadrila sa podľa portálu PreŽenu slovenská speváčka.

Článok pokračuje pod fotografiou.

Prezradila, že zo svojho jedálnička vylúčila múčne jedlá a vyhýba sa aj cukru. Nejedáva ani bežné prílohy či chlieb.

Sem-tam si dopraje zmrzlinu alebo kvalitnú čokoládu. Taktiež neholduje tvrdému alkoholu, no netají sa tým, že si rada pochutí na dobrom víne.

Poznamenala tiež, že každý deň raňajkuje ovocie. A čo sa týka porcií, odporúča jesť pomenej a radšej častejšie.

Zdroj: Dnes24.sk