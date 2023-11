Zdroj: Instagram.com/dararolins_vermi Dara Rolins OTVORENE o svojom vzťahu: Chystajú s českou futbalovou legendou SVADBU? Dara Rolins a Pavel Nedvěd stavajú spoločnú vilu v Prahe a ďalšie hniezdočko v Taliansku. Chystá sa aj svadba? 7. november 2023 TOS Ona

Slovenská speváčka Dara Rolins (50) a najlepší futbalista Európy z roku 2003 Pavel Nedvěd (51) sú spolu dva roky. Svadba sa zatiaľ nerysuje, ale už vlastnia spoločný majetok.

Vycíti sa to

„Ja po svadbe netúžim. Nehovorím, že by som povedala nie. Ale myslím, že sa to vo vzťahu tak nejako vycíti, či je nutné to posunúť o ďalší level. Ale to už by bola extrémna rýchlosť, nemyslíte?“ za­reagovala slovenská speváčka pre Super.cz.

Párik bude žiť na dvoch rôznych miestach. Jednu spoločnú nehnuteľnosť stavajú v Prahe a druhú pri jazere Maggiore v Taliansku.

Dve adresy nie sú problém

„To, že mám teraz priateľa, ktorý je jednou nohou v Taliansku a vyzerá to, že aj bude, pretože tam samozrejme dvadsať rokov žil a fungoval, je pre mňa nesmierne osviežujúce. Nikdy sme to nevnímali ako problém, že budeme mať dve adresy,“ uvie­dla Dara.

Tá sa už pripravuje aj na okamih, keď jej dcéra Laura vyletí z hniezda.

„Do toho je dosť možné, že si Lola nájde školu úplne inde, takže asi bude už navždy v pohybe, ale to je to, čo ma udržuje sviežu,“ doplnila slovenská speváčka, ktorá v poslednom období pôsobí mimoriadne šťastne a spokojne.

Zdroj: Dnes24.sk