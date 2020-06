14. jún 2020 Krimi Zo Slovenska Šokujúce VIDEO drámy vo Vrútkach: Pred prestrelkou utekali aj matky s deťmi

Zásah polície z Vrútok, keď prišiel o život zástupca riaditeľky školy aj útočník, zachytila neďaleká priemyselná kamera.

Upozorňujeme, že zábery nie sú vhodné pre maloletých a citlivé povahy!

Vo štvrtok (11. 6.) otriasla Slovenskom tragédia, pri ktorej zahynul učiteľ matematiky a zástupca riaditeľa na Spojenej škole na Ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach Jaroslav B. Učiteľ prišiel o život pri pokuse zabrániť útočníkovi s nožom vniknúť do školy.

Bývalý žiak školy, 22-ročný Martinčan Ivan Č. násilím vnikol do školy a namieril si to rovno do triedy, kde ťažko zranil ďalšiu učiteľku a dve deti, zranil tiež školníka.

Po indicente sa dal na útek, policajti ho dobehli niekoľko metrov od školy. Keďže sa podľa slov polície nožom aktívne bránil, boli nútení na útočníka strieľať.

Zásah na videu

Zásah polície zachytila neďaleká priemyselná kamera (VIDEO na konci článku). Na videu vidieť vystrašené ženy s deťmi, ako utekajú pred krikom a streľbou na ulici. Spoza auta zrazu vybehnú dvaja policajti a útočník s nožom v ruke. Na zázname vidieť ako jeden z nich mieri zbraňou na nohy útočníka. Ten ale v momente uteká smerom k druhému policajtovi, a tak jeho kolega opäť vystrelí, pričom odrazená guľka zasiahne aj jeho.

Policajtov kolega odchádza zo záberu, pravdepodobne pre pomoc. O pár sekúnd sa na zábere objavujú ďalší policajti. Jeden z nich pribehne k ležiacemu útočníkovi a nôž mu odkopne z dosahu.

Pozrite si šokujúce video z neďalekej kamery, ktorá celú akciu polície zachytila.

Zdroj: Dnes24.sk

