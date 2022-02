Zdroj: pixabay.com Spánkom k vysnívanej postave: V posteli môžete zhodiť až 500 kalórií za jedinú noc! Znie to neuveriteľne, ale schudnúť môžete aj počas spánku. Možno si poviete, že spíme predsa všetci, tak prečo teda priberáme? Mnohí robia základnú chybu! 19. február 2022 Monika Hanigovská Lifestyle

19. február 2022 Monika Hanigovská Lifestyle Spánkom k vysnívanej postave: V posteli môžete zhodiť až 500 kalórií za jedinú noc! Znie to neuveriteľne, ale schudnúť môžete aj počas spánku. Možno si poviete, že spíme predsa všetci, tak prečo teda priberáme? Mnohí robia základnú chybu!

Skúšali ste sa zdravšie stravovať, cvičiť a výsledky akosi nikdy neprišli? Možno je za všetkým spánok. Predstavte si, že sa ku krásnej postave prepracujete počas toho, ako budete spokojne odfukovať. Že je to nemožné? Výskumníci to potvrdili v odbornom časopise JAMA Internal Medicine.

Koľko museli spať?

Odborníci zaostrili počas výskumu na mladých dospelých s nadváhou, ktorí zvyčajne spali menej ako šesť a pol hodiny. Požiadali ich, aby sa pokúsili spať približne osem a pol hodiny, a to počas dvoch nasledujúcich týždňov.

Vedci zaznamenali prekvapivé výsledky. Mnohí účastníci si počas spánku znížili príjem o 270 kalórií denne. U niektorých zaznamenali pokles o 500 kalórií za jedinú noc. Ako je to možné?

„Je to skoro ako menič chudnutia alebo udržania (stálej, poz. red.) hmotnosti,“ povedala pre CNN autorka štúdie Esra Tasaliová, docentka medicíny z centra pre výskum spánku Chicagskej univerzity.

Ak by účastníci výskumu naďalej dodržiavali vhodnú dĺžku spánku, za tri roky by každý z nich schudol až 11 kilogramov. „A to všetko tým, že neurobia nič iné, len si doprajú spánok.“

Nesledovali, vedecky merali

Tasaliová je z výsledkov výskumu nadšená. Podľa jej slov aj malý zásah v podobe predĺženého spánku alebo jeho udržania, môže mať „významný vplyv na zdravú váhu.“Odborníci nesledovali vzorku ľudí prostredníctvom spánkového laboratória, ale na meranie kalórií použili objektívny test moču.

„Jasne ukázal, že keď zvýšite množstvo spánku, príjem energie sa zníži, a to zase vedie k miernemu zníženiu hmotnosti,“ povedal pre CNN doktor Bhanuprakash Kolla, spánkový psychiater a neurológ.

Spánok a hlad spolu súvisia

Počas spánku zohrávajú dôležitú úlohu dva kľúčové hormóny, ktoré kontrolujú hlad a sýtosť – ghrelín a leptín. Ghrelín stimuluje hlad a zvyšuje sa s nedostatkom spánku. Jeho „partner“, leptín, nám hovorí, kedy sme sýti.

„Preto, keď ste nevyspatí, tak máte menej tohto hormónu, a teda menšiu brzdu chuti do jedla,“ prízvukuje Kristen Knutsonová, odborníčka na spánok a prevenciu.

Výhodné aj pre štíhlych ľudí

No nie sú to len ľudia s nadváhou, ktorí túžia po sacharidoch a priberajú počas krátkeho spánku, povedala Knutson. „Zvýšenú chuť do jedla po nedostatočnom spánku, zaznamenali aj u ľudí, ktorí nemali nadváhu. Dostatok spánku má zdravotné výhody pre každého bez ohľadu na telesnú hmotnosť,“ myslí si odborníčka, ktorá poukázala na výsledky iného testovania.

Zle „zapíname“ mozog

Významnú úlohu zohráva mozgové centrum, ktoré ovplyvňuje naše stravovacie rozhodnutia a kde dochádza k odmeňovaniu. Je to teda miesto, kde zažívame príjemné pocity, ktoré si chceme zase zopakovať.

„Systém odmeňovania mozgu je aktívnejší vtedy, keď prežívate nedostatok spánku, čo zvyšuje vašu túžbu po sacharidoch, nezdravom jedle alebo celkovom vyššom príjme potravy,“ povedala Tasaliová.

Za priberaním sa môže ukrývať i inzulínová rezistencia, ktorá sa spája s nedostatočným množstvom spánku a spôsobuje zvýšenú telesnú hmotnosť.

„Ak by ste otestovali účastníkov hneď ráno po krátkom spánku, videli by ste ich prediabetický stav. Bol by rezistentný na inzulín,“ vysvetlila Tasaliová. Tento výsledok by sa však nezopakoval pri dobre oddýchnutých jedincov.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk