Speváčka Mária Čírová sa po úraze vráti na obrazovky: Bude opäť tancovať?

Speváčka Mária Čírová sa vráti do šou Let´s Dance. Tancovať však nebude. Po úraze musela tanečnú súťaž opustiť v druhom kole.

Na nácviku si natrhla medzirebrový sval a lekári jej nariadili odpočinok. „Mária sa ďalšie týždne zotavovala a na parkete sme ju viac nevideli. Až doteraz,“ uvádza TV Markíza.

„Mária sa vracia do šou a práve v semifinálovom kole ju uvidíte opäť. Nebude však tancovať, ale spievať,“ oznámila televízia.

Spievať bude pieseň All of Me počas tanečného čísla manželského páru Gáboríkovcov.