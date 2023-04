21 Galéria Zdroj: instagram.com/ibi.maiga Ibrahim Maiga sa ROZVIEDOL a hľadá si priateľku: Môže to byť Slovenka, má však PODMIENKU Rodák z afrického Mali sa rozhovoril o svojom rozvode. Ibrahim Maiga však nechce ostať sám a ďalej hľadá svoju spriaznenú dušu. 29. apríl 2023 Magazín

Najznámejší „slovenský“ Afričan Ibrahim Maiga žil dlhé roky na Slovensku, no neskôr sa predsa len vrátil do rodného Mali. 60-ročný zabávač, herec a autor hitu Čierna bača nedávno prekvapil verejnosť. Rozhovoril sa o svojom rozvode a neostal len pri tom.

Deti vychováva sám

„S manželkou Innou som sa rozviedol, takže naše dve deti, desaťročnú Fatimku a sedemročného Omara, vychovávam sám. Mám dva domy, veľkú záhradu a podnikám v poľnohospodár­stve,“ vyklopil pre Plus 7 dní.

No nezaháľa a priznáva, že sa nebráni novej známosti. Ibrahim Maiga, prezývaný Ibi Maiga, je aktívny na sociálnych sieťach, odkiaľ sa rád prihovára Slovákom. Je teda možné, že ho osud spojí zase s našou krajinou?

Zdroj: YouTube.com

Čo musí spĺňať jeho vyvolená?

„Môže to byť aj Afričanka, aj Slovenka, môže to byť Američanka, Indiánka či Ázijčanka. Ja sa nepozerám na to, kto odkiaľ je, ale aká je vnútri,“ vysvetlil.

Prezradil aj to, čo je pre neho prvoradé: „Nemala by byť sebecká a myslieť len na seba, mala by mať zmysel pre rodinu, mala by mať dobré srdce, byť tolerantná a nejsť do vzťahu s vypočítavosťou, ale preto, že so mnou chce niečo budovať,“ povedal pre Top Star. Ak by preskočila iskra, nebola by problém ani so vzdialenosťou. Rodák z afrického Mali dodal, že by sa na Slovensku usadil aj s rodinkou.

Roztiahnuť nohy nestačí

„So ženami je to, ako môj tatino hovorieval, lotéria. Musíš mať šťastie. Pekná tvárička a postava nestačia. Potrebujem vedľa seba ženu, s ktorou sa budeme vo všetkom dopĺňať. Mnohé si myslia, že stačí, ak mi roztiahnu nohy. To je všetko, čo vedia ponúknuť. Také však nájdem hocikde,“ uzavrel Ibi.

Večne vysmiaty Ibrahim Maiga prišiel do bývalého Československa ešte ako mladík. Štúdium na vysokej škole čoskoro vymenil za divadelné dosky a filmový pľac. Nahral tri hudobné albumy a získal dve zlaté platne. Neskôr sa zviditeľnil v jubilejnej desiatej sérii Farmy, a do pozornosti postavil viacerých potom, čo cez sociálne siete kritizoval vakcináciu proti COVID-19.

Zdroj: Dnes24.sk