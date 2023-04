Zdroj: Facebook.com/Stavbárske a remeselné kuriozity :) Spomaľovač pre kočíky a kolobežky? Ľudí ZABÁVA vynovený CHODNÍK, obec prišla s vysvetlením „Proti mikrospánku...Spomaľovač pre kočík,“ baví internet fotografia zrekonštruovaného chodníka v slovenskej obci. 26. apríl 2023 TOS Rôzne

Beluša je obec v okrese Púchov a ide o piatu najľudnatejšiu dedinu bez štatútu mesta na Slovensku. Práve z nej pochádza fotografia prerábky centra obce, ktorá pobavila ľudí. Konkrétne, uloženie dlažby na chodníku s medzerami.

Spomaľovač?

Svoje názory vyjadrili prostredníctvom komentárov pod fotografiou. "Raj pre mamičky s kočíkmi :D,“ myslí si Jaroslav. „Čisto na kolobežky,“ zaglosoval Miro.

„To je proti mikrospánku :)“ pridal sa Juraj. „Spomaľovač pre kočík,“ pridal sa Dávid „Po tom chodníku sa veľmi dobre prebehnem aj v lodičkách :D,“ napísala Simona.

„Super, som po tom šiel a zapadali špičky topánok do tých špár a mám kompletne ošúchané kožené topánky. Nešťastné riešenie,“ opísal Vlado. „Čo je na tom, však to je spomaľovací chodník pre kolobežky,“ skonštatoval Marek. Podľa Pavla je to ukážka, ako sa má šetriť…

Na internetovú diskusiu zareagovala aj samotná obec. Ako tento chodník vysvetľuje obyvateľom? Článok pokračuje na druhej strane.

