24. apríl 2023 TOS Lifestyle Internetom sa šíri málo známy fakt o PARMEZÁNE: Mnohí tvrdia, že s lahôdkou nadobro SKONČILI Parmezán predstavuje pre mnohých neodmysliteľnú súčasť chutných talianskych cestovín. O jeho výrobe vie ale bežný človek len málo.

Všetko odštartoval na prvý pohľad nevinný príspevok na Twitteri. „Keď som dnes zistila, že parmezán sa vyrába z kravského žalúdka, chcelo sa mi plakať. Odteraz som úplnym vegánom,“ napísala užívateľka.

Vedeli ste to?

Jej informácia o parmezáne je pravidvým faktom, aj keď o ňom mnohí ľudia nevedia. A podľa komentárov viacerí s týmto ikonickým syrom nadobro skončili.

„Už nikdy v živote nechcem syr.“ „O tom som ešte nepočula. Mliečne výrobky sú doslova strašidelné.“ Aj takéto komentáre sa objavili pod spomínaným príspevkom.

Najviac v šoku zostali pochopiteľne vegetariáni, ktorí síce neodmietajú všetky živočíšne produkty ako vegáni, ale teľací žalúdok im do karát nehrá.

Výroba parmezánu

Aby sme to upresnili, na výrobu parmezánu je potrebné živočíšne syridlo. Tento enzým sa získava z výstelky žalúdka zvierat, najmä teliat, jahniat a kôz.

Syridlo sa pri výrobe pridáva do mlieka, aby sa oddelili pevné častice v mlieku od obsahu vody, čím sa vytvorí pevná hmota, syrenina.

I keď sa dnes už syridlá vyrábajú vo veľkom mikrobiologickou cestou, pôvodne sa získavali výlučne zo zvieracích žalúdkov. A pri parmezáne to platí dodnes. Ak by bolo použité iné syridlo, nebol by dodržaný recept a výrobok by nemohol niesť názov parmezán, v talianskom origináli Parmigiano-Reggiano.

Živočíšne syridlo používajú aj ďalšie obľúbené syry v našich končinách ako gorgonzola, camembert a mnoho ďalších.

