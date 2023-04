Objavil recept na úspech? Šťastlivec vyhral už TRI jackpoty za jediný rok!

53-ročný Američan, ktorý si sám hovorí “Veľký víťaz”, je, zdá sa, dieťaťom šťasteny. V priebehu jediného roka vyhral v lotérii až tri jackpoty. Na tom by možno nebolo nič zvláštne, keby vždy nestavil na rovnaké čísla.

Premiérovo sa na neho usmialo šťastie 18. mája 2022. Muž vtedy podal dva tikety a oba mu priniesli jackpot vo výške 50-tisíc amerických dolárov.

Mohlo by vás zaujímať ZÁHADA zelených medvedíkov Haribo: O ich nečakanej príchuti píše celý svet, no niečo tu NEHRÁ!

Rovnaké čísla mu vyniesli ďalších 50-tisíc dolárov 13. apríla tohto roku. Podľa štátnej lotérie v Marylande stavil jediný dolár. Podľa abcmundial.com bude v hraní pokračovať aj po zisku tretieho jackpotu.

”Stále hrám lotériu. Jeden nikdy nevie. Nemôžete vyhrať, ak sa nezapojíte,” povedal vodič kamiónu.

Portál UPI informoval, že s nápadom na stávkovanie s rovnakými číslami prišla po predošlých výhrach žena šťastného Američana. Peniaze použijú na príjemnú spoločnú dovolenku.

Pre stránku lotérie v Marylande prezradil že väčšina výhercov prestane stávkovať na rovnaké čísla, ak už raz vyhrajú. Nesprávne si totiž myslia, že už nikdy nebudú vyžrebované.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

US man wins lottery three times with same number: 'It hit again' 💰💰💰💰💰💰#MarylandLottery #pick5 #Dollar https://t.co/oaY4ksEXdA pic.twitter.com/LNab6p0kWC