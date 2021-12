17 Galéria Zdroj: pixabay.com Stále slobodná? Slovenky si v minulosti privolávali bohatých ženíchov MÁGIOU Naše dievky na nič nečakali a na Štedrý večer skúšali ľúbostnú mágiu. Vyskúšať si ju môžete tiež! 26. december 2021 Monika Hanigovská Magazín

26. december 2021 Monika Hanigovská Magazín Stále slobodná? Slovenky si v minulosti privolávali bohatých ženíchov MÁGIOU Naše dievky na nič nečakali a na Štedrý večer skúšali ľúbostnú mágiu. Vyskúšať si ju môžete tiež!

Najkrajšie sviatky v roku sa v minulosti nezaobišli bez mágie a veštenia. A práve Štedrý večer bol najvhodnejším obdobím, kedy boli všetky slobodné ženy podľa správne vykonaných úkonov tamojších povier, najbližšie k svojmu ženíchovi. Viac pre Dnes24 prezradila etnologička a historička Katarína Nádaská.

Vyskúšajte magické úkony, pri ktorých sa minimálne dobre zabavíte, a možno predsa len stretnete toho pravého :).

Ľúbostná mágia

„S týmto dňom sa spájali aj prvky ľúbostnej mágie. Veľa veštieb sa týkalo vydaja dievčat. Slobodné dievky preto využili magický čas Štedrého dňa a večera, a robili množstvo úkonov, ktoré im mali predpovedať, či sa do roka vydajú alebo nevydajú,“ povedala Nádaská.

Vyskúšať silu mágie môžete hneď niekoľkými spôsobmi. „Verilo sa, že ak spí dievka počas Štedrého večera na mužských nohaviciach, prisní sa jej ženích. Dievky chodievali klopať aj na dvere chlieva. Ak sa dievke ohlásila svinka, tak do roka mala byť svadba,“ prezrádza Katarína Nádaská.

Ako na bohatého ženícha

Vedeli ste, že v minulosti naše dievčatá veštili aj zo štrku? Ako to vyzeralo? „Mladé dievky si brali z brodu za priehrštie štrku a doma ho preosiali. Ak v ňom našli obilné zrnko, značilo to, že ich ženích bude bohatý.“

V prípade, ak ženy túžili len po svadobných zvonoch a neobzerali sa po hmotných statkoch, skúsiť to mohli so zbieraním polienok. „Po večeri chodili brať polienka a v izbe ich počítali. Ak to bol párny počet, do roka bola svadba,“ vysvetľuje odborníčka.

Polienková mágia má viacero podôb. „Na Štedrý deň po večeri doniesla slobodná dievka drevo a položila ho k peci. Keď bolo drevo v párnom počte, vzala si za muža mládenca. Ak to bol počet nepárny, vzala si vdovca.“

Kde zafúkalo

Dievky si našli cestu, ako privolávať mládencov aj počas sviatku Narodenia Pána, kedy sa nesmelo pracovať. „Šikovné dievčatá a gazdiné pred odchodom na polnočnú omšu pozametali, dievky smeti vyniesli na krížne cesty, a tam pozorovali, v ktorú stranu ich vietor uchytí,“ pričom poznamenáva, že ženícha očakávali práve z tej strany, kam dopadli smeti.

Článok pokračuje pod fotografiou.

Ako uhádnuť jeho povolanie

Slobodné dievky si dokázali spestriť deň aj pomocou olova. „Roztavené olovo liali cez veľký kľúč do vedra so studenou vodou,“ opisuje Nádaská.

A podľa toho, aký tvar malo olovo sa snažili uhádnuť profesiu svojho budúceho životného partnera.

Ako ho uvidieť v sne

Dievčatá skúšali čarovať aj s jabĺčkom. „Od Lucie do Štedrého dňa si dievka každý večer odhryzla kúsok z jabĺčka tak, aby jej na Štedrý deň ostal len ohryzok. Ohryzok z jablka zobrala na polnočnú omšu, a potom ho doma vložila pod vankúš. Prisnil sa jej obraz jej nastávajúceho,“ dodala na záver Nádaská.

