ZMENA letného čau na najbližšie 4 roky: Vláda schválila presné DÁTUMY! Letný čas bude začínať i končiť vždy v nedeľný deň.

Vládny kabinet na návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) schválil na svojom utorkovom rokovaní zavedenie letného času v rokoch 2022 až 2026. Ide o určenie presných dátumov, kedy bude začínať a končiť letný čas počas najbližších rokov.

Letný čas bude začínať i končiť vždy v nedeľný deň. Budúci rok začne 27. marca a skončí 30. októbra. V roku 2023 bude začínať letný čas 26. marca a skončí 29. októbra. Pre rok 2024 vláda určila začiatok letného času na 31. marca a koniec na 27. októbra. V roku 2025 začne letný čas 30. marca a skončí 26. októbra. A pre rok 2026 určil kabinet trvanie letného času od 29. marca do 25. októbra.

Ako už tradične v deň začiatku letného času sa posunú ručičky hodiniek z druhej hodiny v noci stredoeurópskeho času na tretiu hodinu letného času.

Naopak, v deň, keď sa letný čas končí, sa budú hodinky posúvať z tretej nočnej hodiny letného času na druhú hodinu stredoeurópske­ho času.

Striedanie letného a zimného času tak bude na Slovensku pokračovať minimálne do roku 2026. V EÚ sa pred pár rokmi síce začalo diskutovať o tom, že by sa zaviedol jeden čas pre celý rok, no k tejto téme viac nedošlo.

