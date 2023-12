30. december 2023 ELA Magazín Stará láska nehrdzavie? Agáta Hanychová neprestáva ŠOKOVAŤ! Po rozchode so Soukupom sa VYDALA Do nového roka už vykročí ako novomanželka! Česká modelka a influencerka Agáta Hanychová opäť šokuje verejnosť.

Dcéra herečky Veroniky Žilkovej je rozhodne samé prekvapenie! Nie je to tak dávno, čo ronila slzy a oplakávala rozchod s posledným otcom jej dieťaťa.

Zamotané vzťahy

Agáta Hanychová (38) a vekovo starší magnát Jaromír Soukup (54), s ktorým má dcéru Rozárku, si dali oficiálne zbohom za krátkym vzťahom iba v septembri.

Hneď sa však zblížila s otcom svojho prvého syna Kryšpína (12) Mirkom Dopitom (39), ktorý ju však opustil už dva roky po jeho narodení.

Agáta a Mirek však manželmi nikdy neboli. Svadobné šaty si Agáta obliekla až s Jakubom Prachařom, za ktorého bola vydatá sedem rokov a z ich manželstva pochádza dcéra Mia (5). Nevyšlo jej to ani do tretice so starším boháčom, mediálnym magnátom Jaromírom Soukupom.

S otcom svojho prvého dieťaťa

Pri Agáte sú médiá a okolie zvyknutí, že modelka dokáže šokovať doslova zo dňa na deň. A aby sa to riadne zamotalo, Agáta je dnes už vydatá pani! A ženíchom je otec jej prvého dieťaťa!

Agáta Hanychová a Mirek Dopita si v piatok povedali áno na zámku neďaleko Prahy. Pred oltár priviedol nevestu, čiže svoju mamu syn ich spoločný syn Kryšpín!

Podľa informácií eXtra.cz, ktorý exkluzívne informoval o tajnej svadbe žiadosti o ruku prebehli dve.

„Najskôr som žiadala ja, potom až Mirek,“ zverila sa portálu pred svadobnou veselicou nevesta. Tej svedčila kamarátka. Inak išlo naozaj skôr o veľmi komornú svadbu s pár príbuznými.

Zdroj: Dnes24.sk