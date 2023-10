Zdroj: Instagram.com/agatahanychova Hanychová už za starším Soukupom NESMÚTI a ŠOKUJE! Spáva v náručí svojho EX! Česká influencerka a modelka Agáta Hanychová (38) sa opäť postarala o rozruch. Dcéra herečky Veroniky Žilkovej iba pred nedávnom oplakávala rozchod s bohatým magnátom a otcom jej tretieho dieťaťa. 4. október 2023 ELA Magazín Ona

Hanychová už za starším Soukupom NESMÚTI a ŠOKUJE! Spáva v náručí svojho EX! Česká influencerka a modelka Agáta Hanychová (38) sa opäť postarala o rozruch. Dcéra herečky Veroniky Žilkovej iba pred nedávnom oplakávala rozchod s bohatým magnátom a otcom jej tretieho dieťaťa.

Mnohí im pre vekový rozdiel nedávali šancu a tak to aj dopadlo. Agáta Hanychová na sociálnej sieti iba začiatkom septembra oznámila, že sa rozišla s otcom jej tretieho dieťaťa Jaromírom Soukupom (54).

Dlho nesmútila

Dvojici s veľkým vekovým rozdielom sa pritom v apríli tohto roku narodila spoločná dcérka Rozárka. "Beriem to ako životnú prehru, na ktorej nesieme vinu obaja. Veľmi vás prosím, berte to ako moje jediné vyjadrenie k rozchodu. Ani pre jedného z nás to nie je ľahké, prosíme o rešpektovanie tohto pre nás oboch neľahkého obdobia,“ vyjadrila sa pred mesiacom Hanychová.

V prípade Agáty ide o tretieho otca jej troch detí. Prvé dieťa má s hráčom amerického futbalu Miroslavom Dopitom, syna Kryšpína (12). Neskôr sa dala dokopy so známym moderátorom a hercom Jakubom Prachařom a zo sedem rokov trvajúceho manželstva má dcéru Miu.

Stará láska

Nuž a stará láska zrejme nehrdzavie! Ako píše extra.cz, iba dva týždne potom, ako si Agáta a Soukup dali zbohom, začala tráviť čas práve s Mirkom Dopitom. Ten sa po škandáloch ukryl na Bali. No a aj on si prechádza turbulentným rozchodom, jeho manželstvo je v troskách. Manželka Tereza, s ktorou žili na Bali, totiž podala žiadosť o rozvod. Dopita po návrate do Čiech našiel zatiaľ útočisko i strechu nad hlavou u Agáty.

Hanychová a Dopita boli prichytení spolu s deťmi minulý víkend na rybačke. Z fotiek, ktoré nafotila redakcia Extra.cz je jasné, že k sebe majú viac než blízko.

Agáta napokon všetko priznala a potvrdila, že sa k sebe po dvanástich rokoch vrátili. ‚‚Áno, sme spolu a ďalej to nebudeme rozoberať," povedala počas živého vysielania na svojom Instagramovom účte.

