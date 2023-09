Zdroj: Instagram.com/agatahanychova Koniec ROZPRÁVKY: Pár mesiacov po pôrode oznámila Hanychová ROZCHOD so starším Soukupom Mnohí im pre vekový rozdiel nedávali šancu a tak to aj dopadlo. Agáta Hanychová (38) na sociálnej sieti oznámila, že sa rozišla s otcom jej tretieho dieťaťa Jaromírom Soukupom (54). 3. september 2023 ELA Zo zahraničia

Dcéra herečky Veroniky Žilkovej, ktorá je v médiách pretriasaná najmä škandálmi, už má z predchádzajúceho vzťahu s hráčom amerického futbalu Miroslavom Dopitom syna Kryšpina. Neskôr sa dala dokopy so známym moderátorom a hercom Jakubom Prachařom a zo sedem rokov trvajúceho manželstva má dcéru Miu.

Tretí otec dieťaťa

Keď sa Hanychová dala dokopy s o 16 rokov starším podnikateľom a boháčom Jaromírom Soukupom, mnohí si ťukali na čelo a vzťahu nedávali šancu.

A dvojica išla do toho strmhlav, po troch mesiacoch ich randenia sa prevalilo, že Agáta je tehotná. Páriku sa v apríli tohto roku narodila spoločná dcérka Rozárka. Rozprávke, že „do tretice všetko dobré“, však odzvonilo a Agáte to nevyšlo ani s tretím otcom svojho dieťaťa.

Životná prehra

„Je niečo, čo vám ako svojej instarodine dlžím povedať ako prvá. Náš vzťah s Jaromírom je minulosťou. Naše cesty sa rozišli a kráčame si zase každý svojou vlastnou. Bolí to. Nie je to pre mňa ľahké o tom hovoriť, písať tieto riadky a priznať si, že ako pár spolu nepôjdeme ďalej. Rozišli sme sa ako priatelia, rozumní ľudia, ktorí prišli k záveru, že k sebe nepatria. To, na čom nám obom najviac záleží, je a vždy bude naša dcéra Rozárka. Beriem to ako životnú prehru, na ktorej nesieme vinu obaja. Veľmi vás prosím, berte to ako moje jediné vyjadrenie k rozchodu. Ani pre jedného z nás to nie je ľahké, prosíme o rešpektovanie tohto pre nás oboch neľahkého obdobia,“ potvrdila špekulácie o rozchode v nedeľu ráno Hanychová na Instagrame a zároveň poďakovala otcovi jej najmenšej dcéry za spoločný rok a pol.

Mediálny podnikateľ Jaromír Soukup má z predchádzajúceho manželstva dospelé deti Lukáša a Natáliu. Od roku 2013 bola jeho partnerkou herečka Kateřina Brožová. Soukupa okrem rozchodu zrejme trápia aj iné veci, so svojimi zamestnancami sa súdi kvôli výplatám a minulý týždeň ho dokonca riešilo ozbrojené komando údajne kvôli drogám.

Zdroj: Dnes24.sk