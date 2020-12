20. december 2020 Milan Hanzel Správy Statusy Matoviča z karantény: Korona je FALOŠNICA, bojí sa DIÉTY a kto je BLÁZON?

Premiér Igor Matovič je okrem iného známy aj tým, že rád píše príspevky na sociálne siete. Odvtedy, čo oznámil, že má pozitívny test na COVID-19, ich počet stúpol.

Líder strany OĽANO a predseda vlády SR sa zaradil k tým ľuďom, ktorý sa po pozitívnom teste „zavreli“ do karantény. No, a to, čo počas nej robí, máme možnosť vedieť z jeho Facebooku.

Kto je hnusoba?

Matovič sa v jednom zo svojich statusov, ktoré „zavesil“ na Facebook v posledných hodinách, pozastavil aj pri tom, že si na neho „sadla“ korona. „Keď sme sa v pondelok na vláde rozprávali o očkovacom pláne, dvaja ľudia vytŕčali z davu – Jaro Naď a Veronika. Najodhodlanejšie zareagovali na výzvu Mareka Krajčiho, že by sme mali byť osobným príkladom a mali by sme sa dať verejne po Vianociach ako prví zaočkovať, aby sme pochybujúcim ukázali, že sa naozaj nemajú čoho báť… Keď to tá hnusoba na vlastné oči počula a videla, tak sa rovno na mieste rozhodla nám skrížiť plány. Votrela sa im do priazne a nosných dierok… A mňa si k tomu dala ako bonus,“ napísal Matovič v príspevku.

„Od začiatku hovorím, že je to rafinovaná hnusoba a nakoniec prelstí aj mňa. V poslednej možnej chvíli, keďže deň, keď mi karanténa skončí, bude zrejme prvý šťastlivec zaočkovaný. Držte sa a nedajte sa zlákať nikým a ničím, tá hnusoba je falošnejšia ako úsmev prostitútky,“ dopísal.

Hrozí mu diéta?

Ďalší príspevok od premiéra prezrádza, čo vlastne v tej karanténe robí. „Zatiaľ to moje kočky so mnou baví. Pravidelné klop-klop na dvere. Otvorím, a tam položené niečo dobré pod zub. Len, keď zistia, že tatino si všetko nechal na poslednú chvíľu a Ježiško sa z nenazdajky v karanténe ocitol, obávam sa, že mi nariadia diétu a márne budem ja na klop-klop čakať,“ stojí v úsmevnom statuse.

Kto je bláznom?

Nevynechali sme ani status s názvom: Zostať bláznom. V ňom sa premiér pozastavuje nad elitami. Koho tým myslí, je každému jasné. „Keď som na jar tvrdošijne tvrdil, že ak budeme chrániť zdravie a životy, ochránime rovnako aj ekonomiku, bol som za blázna. Elity zbožňovali názory, že ekonomiku vraždím … až oficiálne dáta Eurostatu potvrdili, že som pravdu mal. Elity však zrazu mlčali,“ začína sa v rozsiahlejšom príspevku.

„Keď kolega pred troma týždňami burcoval za otvorenie všetkých barov a reštaurácií, elity ho na rukách nosili. Zbytočne som hovoril, že nám začnú čoskoro čísla opäť rásť a také niečo by spôsobilo na Slovensku katastrofu, bol som, ako inak, za blázna. Nakoniec sme nemohli otvoriť nič, ešte aj terasy zavrieť a katastrofu zažívame v priamom prenose. Elity opäť chybný úsudok nepriznali,“ do­dal.

„Nuž, žijeme dobu, keď tí, čo pravdu majú a na životoch im záleží, sú blázni. A tí, pre ktorých život starca a chorého človeka nemá žiadnu cenu, hrdinovia. V takej dobe radšej bláznom zostanem,“ uzavrel Igor Matovič.

