Navždy odišiel do hereckého neba: Zomrel riaditeľ z filmu Marečku, podejte mi pero

Vo veku 90 rokov zomrel v piatok český herec Jiří Hálek. Diváci si ho pamätajú napríklad z filmov Marečku, podejte mi pero! alebo Jak svět přichází o básníky.

Jiří Hálek, vlastným menom Hugo Frischmann, sa narodil v Prahe roku 1930, vyštudoval pražskú divadelnú fakultu DAMU a pred kamery sa prvýkrát postavil v roku 1948.

Jeho kariéra

Od 60. rokov pôsobil v známom pražskom divadle Činoherný klub, na ktorého scéne strávil takmer štyri desaťročia. Okrem toho stvárnil množstvo, prevažne vedľajších, komediálne ladených úloh vo filmoch a televíznych seriáloch a inscenáciách, nakrútených najmä v 70. a 80. rokoch.

Kde hral

Ostro sledované vlaky (1966)

Spalovač mrtvol (1968)

Marečku, podejte mi pero (1978)

Vrchní Prchni (1980)

Jak svět přichází o básníky (1982)

Tři veteráni (1983)

Faunovo velmi pozdní odpoledne (1983)

Výbuch bude v pět (1984)

Jeho filmografiu zavŕšilo účinkovanie v seriáli Černá sanitka z roku 2008, s divadelnou kariérou v Činohernom klube sa rozlúčil už v roku 2002. Hálkovou manželkou bola scenáristka Irena Charvátová, ktorá zomrela pred 12 rokmi.

Mal depresie

Pred štyrmi rokmi mal možnosť si zahrať v snímku Haliny Pawlovskej, no odmietol. „Je to milé, ale ďakujem. Už naozaj nemôžem, som nemocný a mám depresie. Nechodím ani do spoločnosti, naozaj mi nie je dobre,“ prezradil herec v roku 2016 českému portálu Aha!.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR