18. apríl 2021 ELA Rôzne Studený front, ochladenie a aprílové výstrelky počasia: Kedy už bude teplo? Slovensko čakajú upršané dni. Do konca týždňa sa budeme dennodenne stretávať s prehánkami či občasným dažďom.

Počasie na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách strednej a východnej Európy, ovplyvňuje nevýrazné tlakové pole. Pozorujeme preto oblačné počasie s častou tvorbou prehánok či občasného dažďa.

Až do štvrtku by mala podobná situácia pretrvávať a nič zásadné by sa v počasí zmeniť nemalo. Zmena ale dorazí v závere pracovného týždňa, kedy dorazí studený front a s ním aj avizované ochladenie, informuje iMeteo.sk.

Počasie so zrážkami

V najbližších dňoch sa bude nad naším územím nachádzať vlhkejší vzduch. V nevýraznom tlakovom poli ho budú slnečné lúče ohrievať a v priebehu dňa sa budú tvoriť prehánky, výnimočne aj búrky.

Občasné zrážky, ktoré nebudú výdatné, sa môžu vyskytnúť od pondelka do štvrtka prakticky kdekoľvek na našom území.

Čo sa týka teplôt, tie by mali postupne narastať a vo štvrtok by mali už dosahovať úroveň dlhodobého priemeru.

Denné minimá by mali dosahovať od +4 do +10 °C, najchladnejšie bude na severe. Maximálne denné teploty sa budú pohybovať v rozmedzí od +8 do +15 °C.

„Najteplejšie by malo byť v stredu a vo štvrtok, pred príchodom studeného frontu, kedy môžu teploty vystúpiť až na +13 až +19 °C,“ dodáva iMeteo.sk.

