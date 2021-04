Zdroj: Facebook.com/Jaroslav Flegr Uznávaný biológ šokuje: Je takmer isté, že korona je ĽUDSKÝM DIELOM a prišla odtiaľto! Uznávaný český profesor tvrdí, že je takmer isté, odkiaľ a prečo sa pliaga začala šíriť svetom. 15. apríl 2021 Monika Hanigovská Magazín

15. apríl 2021 Monika Hanigovská Magazín Uznávaný biológ šokuje: Je takmer isté, že korona je ĽUDSKÝM DIELOM a prišla odtiaľto! Uznávaný český profesor tvrdí, že je takmer isté, odkiaľ a prečo sa pliaga začala šíriť svetom.

Napriek tomu, že sa koronavírus prvýkrát objavil v meste Wu-chan koncom roka 2019, a odvtedy sa dostal takmer do celého sveta, ani dnes nepoznáme odpoveď na to, odkiaľ ochorenie vôbec pochádza.

Odborná verejnosť stále nedokázala potvrdiť situačný model, pri ktorom by sa mohol vírus preniesť zo zvierat, no zároveň vedci vyvrátili možnosť, že COVID-19 unikol z laboratória. O slovo sa však prihlásil český parazitológ a evolučný biológ Jaroslav Flegr.

Vyjadril sa jasne

Vysvetliť pôvod vírusu sa snažili aj naši vedci v online diskusii Veda pomáha COVID-19, no zhodli sa len na teóriách. Uznávaný český profesor biológie na Karlovej univerzite v Prahe však prišiel so svojou verziou.

„Je celkom možné a ja osobne sa domnievam, že je to skoro isté, že to, čo tam vidíme je únik z laboratória. Rozhodne nie úmyselný, to by len úplný blbec vypustil vírus v meste, kde je jediné laboratórium, ktoré môže robiť s tými najnebezpečnejšími vírusmi. Myslím si, že im to tam utieklo a dôkazov pre to je veľmi veľa,“ povedal Flegr, ktorí pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a v Národnom ústave duševného zdravia. Informuje o tom portál pluska.sk.

Stavia na týchto faktoch

Profesorovi sa už predpovede ohľadom korony niekoľkokrát s menšími odchýlkami vyplnili. Bude tomu aj teraz? „Normálne by v dobe, keď vírus zachytíme, malo byť už mnoho ďalších pacientov a spoločný pôvodca by mal byť v rodokmeni hlbšie. Ako napríklad pol roka predtým. Nič také tam nebolo,“ začína vyťahovať svoje fakty.

„Pravdepodobnosť, že to utieklo z laboratória je najmenej 99 ku 1. Nedokážem nájsť jednoduchšie vysvetlenie pre všetky tieto zvláštne javy než to, že to utieklo z laboratória,“ myslí si Flegr.

Netopier mal v tom čase „spať“

Vedec sa zamieral konkrétne aj na cicavca, ktorého meno vypĺňali titulky počas celého roka. „Vo Wu-chane sa v skutočnosti netopier podkovár vôbec nevyskytuje. A čo je najzaujímavejšie, podkováre v tej dobe (keď vypukla pandémia, pozn. red.), od októbra hibernujú. Takže možnosť, že sa nakazili od netopiera, je veľmi nízka. A žiadne zviera, cez ktoré to mohlo ísť, sa tam nenašlo,“ tvrdí.

Profesor však zachádza ešte ďalej – poukazuje aj na to, že len 40 percent pacientov zachytených v decembri 2019 sa spájalo s tamojším ohniskom nákazy, teda trhoviskom.

