6. december 2023 Ľubomír Hudačko Zo Slovenska Štyri roky od tragédie: Na Mukačevskej chce bývať už len 5 pôvodných vlastníkov, FOTO Začiatok výstavby možno očakávať na jar 2024. Termín dokončenia by mohol byť o 1,5 roka až 2 roky.

Od hrôzostrašnej tragédie z Mukačevskej ulice v Prešove uplynú v stredu 6. decembra o 12.12 hod. už 4 roky. O život tam po výbuchu plynu v bytovke v roku 2019 prišli ôsmi ľudia, ďalší štyridsiati boli zranení.

Aká je situácia po takom čase teraz? Bude teda na mieste stáť nová bytovka? A ak áno, kedy sa začne stavať?

Pre Dnes24.sk k téme odpovedal priamy účastník nešťastia a bývalý bytový dôverník Mojmír Květoň.

Bude mať 8 podlaží

Stavebné povolenia na výstavbu bytovky sú podľa jeho slov dve. „Na dom nadobudlo jedno povolenie právoplatnosť 7. novembra 2023, na prístupovú komunikáciu asi o mesiac skôr. Obidve som prevzal. S konateľom stavebnej firmy, ktorú sme vybrali v súťaži, sme sa stretli v závere novembra. Dohodli sme dva možné varianty postupu, ktoré musíme najskôr prerokovať interne so záujemcami o výstavbu a predložiť podklady realizačnej firme, ktorá ich potrebuje pre rokovanie s bankou,“ hovorí na úvod Květoň, ktorý potvrdil, že bytový dom bude mať 8 podlaží, z toho prvé tri budú otvorené parkovacie miesta, do ktorých sa bude vchádzať cez výťah.

„Na každom poschodí budú 3 byty. Okrem jedného dvojizbového na 4. podlaží budú všetky ostatné 3-izbové, každý bude mať niečo cez približne 70m². Celkovo teda 15 bytov. Ku každému bytu náleží 1,5 parkovacieho miesta. Odkúpenie parkovacieho miesta medzi vlastníkmi bude možné,“ zhodnotil ďalej Květoň.

Už len 5 záujemcov

Záujem o bývanie na danom mieste však postupne klesal.

„V priebehu celého procesu sa z pôvodných desiatich záujemcov vzdalo až päť, takže pôvodných zostalo už len päť. Ako to bude s obsadením ďalej, určí dohoda so stavebnou firmou. Jedna z možností je, že pozemok so všetkými stavebnými právami, vrátane projektu, odpredáme stavebnej firme a záujemcovia si prevezmú hotové dielo,“ povedal ďalej Květoň pre Dnes24.sk.

